Los infantes de Marina desplegados en Rumanía se adiestran en alta montaña en Los Cárpatos: "Hemos conseguido adaptarnos muy bien"

El destacamento de Infantería de Marina española, del TEAR de San Fernando, encuadrado en el Multinational Battlegroup de la OTAN en Rumanía (MN BG ROU), ha participado en dos maniobras multinacionales en ambiente de alta montaña, para poner a prueba la preparación y operatividad de la fuerza en combate en zonas boscosas y en terrenos de gran altitud.

El primero de estos ejercicios, denominado 'FTx Scorpion', se ha llevado a cabo en la localidad de Ranca, al norte de Novaci. Esta ciudad está situada en el corazón de los Cárpatos Meridionales, una cadena montañosa que alberga algunos de los picos más imponentes de Europa Oriental. Allí, en la falda del pico Papusa, se adiestró una sección española reforzada con un pelotón de reconocimiento y un equipo de sistemas aéreos no tripulados, junto a una sección de reconocimiento portuguesa de la Brigada Multinacional del Sur-Este (MNB-SE), una sección belga del Forward Land Forces Battle Group y una sección de reconocimiento del 283 Batallón rumano de montaña.

Durante tres días de adiestramiento multinacional, se realizaron ejercicios de infiltración y exfiltración en observatorios de alta montaña, patrullas y un asalto final conjunto sobre un objetivo en las inmediaciones del Papusa. "En este contexto, la interoperabilidad fue clave en el éxito de la maniobra", apuntan desde el Estado Mayor de la Defensa.

Para los militares españoles, este ejercicio supuso una excelente oportunidad para reforzar la eficacia operativa, como señala el cabo primero Naranjo: “La posibilidad de compartir procedimientos y adiestrarnos con otras unidades en una zona como esta es fundamental para el cumplimiento de nuestra misión aquí”.

En el caso de la segunda maniobra, denominada 'Eagle Eye', se desarrolló en Soveja, localidad situada en los montes Vrancea, vertiente oriental de los Cárpatos, y próxima a la frontera con Moldavia. En ella participaron secciones españolas, belgas, portuguesas y rumanas, en esta ocasión del 282 Batallón de montaña.

Durante los tres primeros días se realizó una exposición estática del material de cada contingente y se realizaron sesiones de cross training, que permitieron conocer y comparar los procedimientos de movimiento, emboscadas y ocupación de observatorios de cada Ejército.

La actividad de adiestramiento culminó con un ejercicio táctico ‘Force on Force’, de 48 horas, en el que las unidades españolas y portuguesas se enfrentaron, de forma simulada, a las belgas y rumanas. Se pusieron en práctica emboscadas, asaltos, hostigamientos y diferentes acciones tácticas pata incrementar la cohesión multinacional y la capacidad de reacción de las unidades en un entorno complejo.

Al finalizar el ejercicio, el teniente Munilla, jefe de la sección española en ‘Eagle Eye’, subrayaba que “las características de la bahía de Cádiz no nos permiten realizar ejercicios en alta montaña, pero hemos conseguido adaptarnos muy bien a esta zona de los Cárpatos desde que comenzó nuestro despliegue”. La unidad está organizada sobre la base de la Primera Compañía del Primer Batallón de Desembarco del Tercio de Armada de San Fernando.

Despliegue de Fuerzas Terrestres en el Flanco Este - Rumanía

El Multinational Battlegroup de Rumanía es uno de los ocho homólogos desplegados a lo largo del flanco este de la Alianza Atlántica para contribuir a la disuasión y la defensa de esta zona. Las actividades que se van a realizar son similares a las que ya llevan a cabo las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en Letonia o Eslovaquia. Entre ellas, realizar ejercicios de adiestramiento, integrados en el Battlegroup multinacional liderado por Francia, así como los que se desarrollen en cooperación con las Fuerzas Armadas rumanas.

Hasta septiembre de 2024, la aportación española de fuerzas a estas unidades multinacionales se materializa en los MN BG Letonia y al MN BDE TF Eslovaquia, este último liderado por España. A partir de entonces, el esfuerzo español se completa con la contribución de un Subgrupo Táctico de Infantería de Marina —ya en su segunda rotación— al MN BG de Rumanía.