Así se entrena la Infantería de Marina en el flanco Este de la OTAN: asaltos anfibios en el delta del Danubio

La Fuerza de Infantería de Marina en Rumanía desplegada en la misión Flanco Este de la OTAN, ha participado en todas las fases del ejercicio mulitinacional Dacian Fall 25 (DAFA25), donde han participado más de 5.000 militares y donde el contingente del Tercio de Armada de San Fernando ha cumplido "con eficiencia los objetivos de adiestramiento asignados".

Así lo han explicado desde el Estado Mayor de la Defensa, donde destacan la importancia de las operaciones anfibias realizadas por los 180 infantes del subgrupo táctico mecanizado, que ha realizado asaltos anfibios en el delta del Danubio.

"Hemos demostrado el compromiso de España y de la Infantería de Marina con nuestros aliados, y también nuestra capacidad anfibia en un terreno complejo", ha apuntado el jefe de la FIMAR-R, comandante Rafael Mena López, que ha destacado la profesionalidad del contingente y la exigencia logística del despliegue en tres localizaciones diferentes. "El tener que desplegar la totalidad de nuestros medios en la parte opuesta del país ha supuesto un alto estrés logístico, pero —gracias al esfuerzo y tesón de mis infantes de Marina— hemos superado la prueba".

Ejercicios de trincheras con unidades rumanas. / EMAD

Las maniobras contaron con una demostración de capacidades en el campo de adiestramiento de Cincu (Joint National Training Center, JNTC) simultaneada con dos demostraciones secundarias en los campos de adiestramiento de Smârdan y Capul Midia. Durante la llamada fase STX (Specialist Training Exercises), desarrollada en Smârdan, la unidad española se integró con fuerzas rumanas y francesas para reforzar los procedimientos comunes y la interoperabilidad. En el movimiento logístico hacia la fase FTX (Field Training Exercises) en Babadag, la FIMAR-RII proyectó personal y medios con el fin de acreditar la idoneidad de sus vehículos para desplazamientos fuera de los campos de maniobras.

Esta segunda fase estuvo marcada por raids anfibios en el delta del Danubio, donde se realizó un asalto sobre la zona litoral, que dejó constancia del valor añadido que supone en la maniobra conjunta. Estas acciones contaron con la presencia del comandante de la División Multinacional, el major general Dorin Toma y del segundo comandante el brigadier general Cyril Mathias, que pudieron comprobar de primera mano el nivel de adiestramiento de la FIMAR.

Convoy de VAMTACS entre Smardan y Babadag / EMAD

Presencia del mando del TEAR

Además, la FIMAR-RII ha participado en dos escenarios: una sección mecanizada en la demostración principal de Cincu y otra sección en la actividad paralela de Smârdan. En esta demostración final de capacidades de la división han estado presentes el embajador de España ante la OTAN, Federico Torres Muro, y el general de división Manuel de la Chica Camuñez, del Ejército del Aire y del Espacio, como representante militar. Asimismo, asistió el general de brigada José María Sanz Alisedo, jefe de la Brigada de Infantería de Marina Tercio de Armada. Todos ellos pudieron conocer de primera mano las capacidades de la fuerza desplegada, además de mantener un encuentro con los militares de la FIMAR para interesarse por sus condiciones de vida y trabajo.

Cerca de 180 militares y más de 40 vehículos han conformado la participación española en el DAFA25, "na implicación que ha fortalecido la relación con los contingentes aliados y, sobre todo, con los infantes de Marina rumanos, con quienes se ha podido realizar intercambio de procedimientos y lecciones aprendidas", añaden. La FIMAR-RII cierra así un adiestramiento que reafirma la capacidad expedicionaria de las Fuerzas Armadas de España, fiel a su compromiso con la disuasión y la defensa en el flanco este de la Alianza.

El despliegue terrestre en el Flanco Este - Rumanía

El Multinational Battle Group de Rumanía es uno de los ocho homólogos desplegados a lo largo del flanco este de la Alianza Atlántica para contribuir a la disuasión y la defensa de esta zona. Las actividades que se van a realizar son similares a las que ya llevan a cabo las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en Letonia o Eslovaquia. Entre ellas, realizar ejercicios de la propia unidad y otros que se consideren, integrados en el Battle Group Multinacional liderada con Francia, así como los que se desarrollen en cooperación con las Fuerzas Armadas rumanas.

Durante la Cumbre de Varsovia de 2016, se decidió reforzar la "disuasión" como herramienta fundamental para garantizar la protección del territorio aliado en el flanco Este. Posteriormente, en la Cumbre de Madrid de 2022, la Alianza reconoció la Defensa Colectiva como la primera prioridad entre las misiones contempladas en el nuevo Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica (OTAN).

Durante la mencionada Cumbre de Madrid, se acordó la ampliación a ocho Multinational Battle Groups (MN BG) desplegados en el Flanco Este. Todos estos Battle Groups tendrán la capacidad de expansión al nivel de Multinational Brigade (MN BDE).

Hasta finales de 2024, la aportación española de fuerzas a estas unidades multinacionales se materializa en los MN BG de Letonia y, como nación marco, de Eslovaquia. Desde entonces, se une a este esfuerzo español la contribución de un subgrupo táctico de Infantería de Marina al MN BG de Rumanía.