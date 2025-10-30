Red Andaluza de Teatros: 19 espectáculos llegarán a Cádiz durante el mes de noviembre

Chipi La Canalla llevará a La Línea su 'El bar nuestro de cada día'.

La Red Andaluza de Teatros Públicos, programa impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte, ha ampliado su programación en Cádiz durante el último trimestre del año, trayendo a la provincia durante el mes de noviembre un total de 19 espectáculos.

La programación se abrirá este sábado, 1 de noviembre en Arcos, con ‘La Ilusa’, de Paula Bilá y Joan Masana. El calendario continúa el 7 de noviembre de 2025 en Jerez con ‘Bach & Piazzolla’, interpretado por Claudio Constantini, el domingo 16 se podrá disfrutar ‘Welcome & Sorry’, de la compañía de clown Ganso & cía, y para cerrar el calendario en este municipio el 27 Producciones Yllana representarán ‘Maestrissimo’.

En Villamartín el día 7, Dani Danielo llevará al escenario ‘Arena Roja’, mientras que el viernes 21 Producciones Yllana estarán con su producción ‘Far West’, y el día 28, la Compañía Artística Ángeles Rusó con ‘Toro’. Por su parte, Conil acogerá el espectáculo de ‘Ikun la Princesa del agua’, de Petit Teatro, y el viernes 21, La Bejazz Flamenco-Jazz tocará ‘Tierra de Luz’. Además, el día 8 de noviembre, BricAbrac Teatro llevará hasta Guadalcacín su trabajo ‘Don Quijote Nómada’, y el 15, Los Absurdos Teatro interpretarán ‘Von Lustig, El hombre que vendió la Torre Eiffel’.

El programa contempla el día 14 en La Línea la representación de ‘Mimenko’ de Mimenko y este mismo día en Rota, se podrá ver ‘La camisa del hombre feliz’ de Zum Zum Teatre y el 29 de noviembre ‘El bar nuestro de cada día’, de Chipi La Canalla. Y el día 15 en Tarifa estará Gero Domínguez con ‘El Primer Círculo’.

El programa educativo Abecedaria también estará presente este mes en la provincia de Cádiz con ‘Cateura’, de Alas Circo Teatro el 11 de noviembre en El Puerto, mientras que Chicharrón Circo Flamenco representará ‘Empaque’ el día 12 en Conil.