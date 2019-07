Suspendida una conferencia de los cursos de verano del abogado de La Manada

La conferencia prevista para mañana del abogado de algunos miembros de La Manada, Agustín Martínez, dentro de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz fue suspendida ayer, al parecer por el rector, Francisco Piniella, argumentando problemas de seguridad.

La Universidad envió un primer correo al director del curso, organizado por Enfermería y con la temática de la sexualidad, para decirle que no se podría celebrar esa conferencia. Un segundo correo mencionaba a La Moncloa como la fuente que había aconsejado que se suspendiera por motivos de seguridad, al coincidir con otra conferencia del ministro de Cultura, José Guirao. Fuentes de La Moncloa negaron ayer, oficialmente, este extremo. Ni siquiera estaban informados de esta coincidencia.

Agustín Martínez, el abogado cuya conferencia ha sido suspendida y que ya se encuentra en Cádiz, se ha mostrado estupefacto. "No entiendo nada. Iba a hablar ante un foro de estudiantes de algunos de los aspectos técnicos del caso y de la influencia del entorno en su resolución. Hay cosas en este caso que han sido alucinantes, pero a mí cualquier tipo de agresión sexual es execrable y los miembros de La Manada me parecen unos gilipollas. Otra cosa es que piense que la sentencia es injusta. Posteriormente habría un coloquio donde se podría preguntar lo que cada uno considerara conveniente. Pero si esto no se puede hacer en la Universidad, no sé dónde se puede hacer. Era un encuentro académico".