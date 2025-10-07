El PSOE acusa a Juanma Moreno de olvidar durante siete años a la Sierra de Cádiz

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, se ha reunido en Ubrique con representantes de los 19 municipios de la Sierra de Cádiz para avanzar en un proyecto con el que el PSOE de Andalucía aspira a convertirse en la "herramienta útil para que esta tierra sea próspera y ofrezca igualdad de oportunidades", valores que, según Ruiz Boix, "se han perdido en los últimos siete años de indolencia, falta de gestión y olvido bajo el gobierno de Juanma Moreno"

Ruiz Boix ha criticado a gestión del Gobierno andaluz, en materia de infraestructuras, recordando que el presidente del Ejecutivo andaluz "se comprometió durante las dos últimas campañas electorales a la construcción de la autovía que una Arcos con Antequera y desgraciadamente se ha quedado en promesa, en fotos vacías y en ninguna realidad, ni siquiera existe el proyecto".

El dirigente socialista también ha lamentado que la Administración andaluza no haya resuelto "una de las problemáticas que tienen los empresarios de la industria de la piel en Ubrique", refiriéndose a la variante que debía facilitar la conexión del polígono sin atravesar el casco urbano.

"El compromiso de esa variante que debe facilitar la conexión del polígono de la piel sin atravesar el casco de Ubrique tampoco se ha ejecutado y ha sido una promesa que incluso su consejero de Presidencia, Antonio Sanz, cuando vistó el municipio advertía de que iba a invertir más de 30 millones de euros y finalmente, solo hay un proyecto vacío o hueco que se adjudicó en el año 2022 y que no ha tenido ningún paso más", ha declarado.

"LOS CENTROS DE SALUD SON EXTRATERRESTRES, NO EXISTEN"

Ruiz Boix ha aprovechado la ocasión, además, para criticar que los centros de salud en el ámbito de la Sierra son extraterrestres, porque no existen, no hay ya pediatras". En la misma línea ha denunciado la "falta" de especialistas en Ubrique que no han regresado desde la Covid-19.

Ruiz Boix ha advertido de que Moreno está "restando servicios públicos y servicios sanitarios a la población de la Sierra de Cádiz", mientras "potencia que se siga externalizando, derivando pacientes hacia esa sanidad concertada, que parece que es donde tiene el mayor interés".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "justo cuando la Junta cuenta con más recursos que nunca, 53.000 millones de euros de financiación adicional desde que gobierna Pedro Sánchez para que haya mejores servicios, servicios de calidad, no solo en la sanidad, también en la educación, desgraciadamente, todo se dedica a la privatización, a la externalización y no hay ninguna suma de servicios".

LA CRISIS DE LOS CRIBADOS

Además, ha calificado de "colapso sanitario" y de "desidia en la gestión" el problema del programa de detección precoz del cáncer de mama, lamentando que 2.000 mujeres en Andalucía, algunas de ellas de la provincia de Cádiz, no han tenido el seguimiento adecuado. Por ello, ha reiterado la exigencia a Moreno para que cese a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández.

Ruiz Boix ha expresado su esperanza de que el presidente de la Junta reaccione tras conocerse que la Fiscalía ha abierto diligencias y ha admitido a trámite la denuncia presentada por una asociación de mujeres que lucha contra el cáncer de mama. "Espero que, antes de que la justicia determine qué ha ocurrido, el presidente asuma su responsabilidad, cese a la consejera y nombre a alguien que respete a los andaluces y crea en la sanidad pública", ha sentenciado.

Por su parte, la secretaria general del PSOE en Ubrique, Isabel Gómez, ha respaldado las críticas dirigidas a la Junta de Andalucía y ha agradecido el apoyo recibido por parte de la dirección provincial del partido. Asimismo, ha señalado la existencia de "necesidades básicas fundamentales, tanto en servicios como en infraestructuras", haciendo especial mención al "deterioro" de la carretera de Villamartín.

En este sentido, ha subrayado la necesidad de "dar un impulso a todo en este inicio del curso político" y ha hecho un llamamiento a la coordinación entre los diferentes compañeros del partido para "trazar una estrategia que permita que los presupuestos de la Junta y del presidente atiendan las necesidades de esta Sierra".