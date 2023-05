La Junta busca pediatras para Ubrique ante la renuncia de las dos facultativas

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, explica que en breve se repondrán las plazas de pediatría en Ubrique tras la renuncia de las dos facultativas que la tienen. Ambas pediatras han renunciado formalmente a estas dos plazas, con fecha del 31 de mayo, pero ya en estos días no ocupan sus puestos porque disfrutan de las vacaciones que les corresponden por ley, con lo que la Junta dice a este Diario que la asistencia a los menores la cubren los médicos de familia en ese centro.

La renuncia a las plazas de ambas pediatras llegó este jueves hasta el Parlamento andaluz, a través de una pregunta de Vox, quien espetaba que las calles de Ubrique “están inundadas de banderas, que representan el grito desesperado de unos padres que exigen una asistencia pediátrica digna para sus hijos”.

Al parecer, estas renuncias estarían motivadas a raíz de las acciones de una plataforma en Ubrique, con más de medio millar de personas, que exige más medios para la asistencia en el pueblo, según fuentes cercanas a la misma. “Para nada se cuestiona la capacidad de estas facultativas, pedimos más medios para una asistencia digna”, apostillan. "No es de recibo que haya pedido cita en Pediatría y me manden al hospital de Villamartín porque hoy no hay pediatras", alega una madre afectada.

La delegada territorial de Salud, Eva Pajares, se trasladó este jueves al pueblo serrano para apoyar a la plantilla del centro de Salud que, según dice, atraviesa “una injusta presión en los últimos tiempos, la cual incluso motivó en su día una concentración de la plantilla con la lectura de un manifiesto”.

En cuanto a la asistencia en Pediatría, sostiene Pajares “que es similar a la de otras zonas rurales de la provincia y Andalucía”. Asimismo, dice que ya en su día “tuvo que pedir respeto para las dos médicas “capacitadas y solventes” que realizan esta labor en Pediatría y que cuentan con todo el apoyo (por escrito y firmado, incluso) de la plantilla del Centro de Salud.

En un comunicado, la Delegación de Salud explica que "el problema de cobertura de los puestos de Pediatría no es sólo de Ubrique y en esta población, como en otras muchas de todo el país, se está cubriendo con profesionales de Medicina de Familia; en el caso de las que atienden el Centro de Salud ubriqueño están haciendo perfectamente su trabajo con el soporte, además, de todo el equipo sanitario del centro.

De otro lado, continúa Salud diciendo que "hay otras demandas que también han sido atendidas. La ubicación de las consultas de Pediatría en el Centro de Salud, que responde a una nueva distribución de las consultas personalizadas de Enfermería, que han pasado de tres a seis, en beneficio de toda la población, y que, por tanto, concentra en un mismo lugar todas las usadas por menores, en concreto tres, una de de ellas de nuevo servicio, la de la enfermera de atención pediátrica. Asimismo, se contempla una obra para crear en este área una sala de espera más amplia y luminosa".

Otra de los temas planteados, según la Junta "es el horario de los controles de Niño Sano que está perfectamente planificado tras la experiencia de la pandemia y con el aumento de bronquiolitis existente a finales de diciembre y principios de año; así, se consideró que estos controles se realizaran a una hora en la que la consulta pediátrica ofreciera mayor seguridad para los pequeños, es decir, que no coincidieran con menores enfermos, con lo cual es a primera hora de la mañana o a primera de la tarde cuando más garantías se ofrecen. Pese a todas estas explicaciones, se activaron una serie de medidas de protesta que provocaron una reacción de incomodidad y molestia en los profesionales del Centro de Salud, sobre todo entre las médicas que están atendiendo las consultas de Pediatría y que, finalmente, han renunciado a sus contratos con fecha 31 de mayo. Por todo ello, la delegada ha pedido a los convocantes de estas acciones reivindicativas que reflexionen sobre si son consecuentes ante la realidad de la Atención Primaria en Ubrique", recoge el comunicado.