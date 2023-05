El Sindicato de Médicos de Atención Primaria pide el cese de toda la cúpula de Salud en Andalucía

El Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP) ha pedido a través de un comunicado el cese de la consejera de Salud, Catalina García; su viceconsejero, Miguel Ángel Guzmán y del gerente del Servicio Andaluz de Salud. El colectivo mantiene una huelga indefinida, aunque intermitente de forma individual, desde el pasado 20 de enero.

La principal de las reivindicaciones del SMP es poner límite a la insostenible agenda de citas a las que el SAS obliga a a atender diariamente a los médicos de los centros de salud. Conviene recordar que un distrito sanitario de la provincia de Cádiz se encontraría entre los diez de mayor presión asistencial del país en medicina de familia y otros dos estarían en el ranking de los más saturados en pediatría. Así consta en un informe realizado sobre la situación de la Atención Primaria en España por la organización sin ánimo de lucro Civio, especializada "en vigilar a los poderes públicos", como ella misma se define, y formada por personal sanitario y periodistas de todo el país.

"La sanidad pública andaluza tiene un grave problema sin visos de solución con los médicos de Atención Primaria debido a las condiciones laborales que sufrimos que impiden y dificultan nuestro desempeño profesional y la calidad de la atención que prestamos a los ciudadanos. Ha llegado el momento indemorable de pedir un cambio en el timón de la Sanidad Pública andaluza", dicen en el comunicado.

"El actual equipo al frente de la consejería, Catalina García (consejera), Miguel Ángel Guzmán (viceconsejero) y Diego Vargas (gerente del SAS), ha demostrado tener una escasa sensibilidad hacia los médicos y sus problemas, y una nula capacidad de negociar y llegar a acuerdos satisfactorios. Su estrategia es demorar en el tiempo las soluciones presentando propuestas faltas de concreción e ignorar a los interlocutores que pudieran centrar el problema en las soluciones", asegura el sindicato. "Han conseguido que desaparezca toda esperanza de conseguir mejoras por parte de este gobierno para las condiciones laborales de los médicos de familia y pediatras andaluces que trabajamos en la Atención Primaria", añaden.

"Desde su llegada a la consejería y su ascensión en ella, no sólo no se ha dado respuesta a las promesas de tiempo por paciente, agendas y jornadas razonables, salud laboral, democratización de los centros o equiparación salarial, si no que las cargas de trabajo han aumentado para el médico sin el consecuente crecimiento de las plantillas mientras vemos cómo hay dinero y contratos suficientes para otras categorías, y con propuestas de aún mayor ampliación".

"La ansiada desburocratización de nuestras consultas no sólo no se ha realizado sino que se ha enquistado y diluido. Nuestras agendas están llenas de problemas que no deben llegar a ellas y no hay el menor intento de poner freno a ese despilfarro y menosprecio a nuestra labor; mientras, carecemos de los recursos mínimos para atender lo que sí es nuestro (tiempo y medios diagnósticos)", añaden.

"Los contratos sufren un retroceso. Actualmente hay médicos en desempleo y lo que ofrecen son contratos eventuales de 1 ó 2 meses. Los MIR están a punto de terminar su período formativo de 4 años y están pensando en cómo huir dado que ni las promociones previas tienen asegurado un contrato de larga duración en los próximos actos de contratación que van a tener lugar. Mientras, repiten el mantra 'no hay médicos' para justificar su incompetencia y publican en BOJA una orden de tarificación de servicios concertados con la sanidad privada donde por primera vez aparece la posibilidad de incluir las consultas médicas de atención primaria".

"Otro hecho sin precedentes es que se niegan públicamente, hasta hacen alarde en sede parlamentaria, a reunirse con comités de huelga para intentar solucionar los conflictos. Mientras, en Mesa sectorial presentan propuestas donde no dan respuesta al problema médico, todo inconcreciones, y lo que tiene fecha que afecta a los médicos, es para cumplir en 5 años. Además, se dedican a abrir atroces expedientes disciplinarios a médicos que están liderando la lucha por nuestras justas reivindicaciones, al más clásico estilo represor. Y, cuando firman un acuerdo con un sindicato que podría aliviar algo nuestras maltrechas agendas, tienen el atrevimiento de plantear agendas en los centros que lo incumplen flagrantemente y hasta de solicitarnos que renunciemos voluntariamente a esa mejora. La consejera ha intentado salvar semejante situación en sede parlamentaria diciendo que lo hacen para garantizar nuestra 'libertad”.

"Consejera, viceconsejero y gerente del SAS han perdido totalmente nuestra confianza", resumen.

"El actual gobierno de la Junta de Andalucía tiene que decidir si quiere liderar las urgentes y necesarias mejoras en la Sanidad Pública, en especial de la Atención primaria, con sus médicos o en contra de sus médicos y sus necesidades profesionales. Si decide hacerlo con nosotros se hace imprescindible un cambio urgente de las personas que ocupan la cabecera de la Consejería, es evidente que el conflicto planteado por los médicos de Atención Primaria seguirá si ellos permanecen".