Programación de Navidad 2025 en Sanlúcar: el esperado alumbrado será este domingo

Sanlúcar de Barrameda ya tiene fecha para el inicio oficial de la Navidad. Tras varios días de expectación en los que la ciudad permanecía sin iluminación festiva mientras localidades vecinas como Rota y Chipiona inauguraban sus luces el pasado fin de semana, el Ayuntamiento ha anunciado que el alumbrado extraordinario se encenderá este domingo 7 de diciembre a las 18:30 horas. La confirmación llegó este miércoles, coincidiendo con la presentación de la programación navideña por parte del delegado municipal de Fiestas, Narciso Vital.

El anuncio despeja la incertidumbre generada en la ciudad desde el primer domingo de Adviento, una fecha en la que muchas localidades andaluzas ya habían puesto en marcha sus actividades navideñas. En Sanlúcar, la instalación de parte del alumbrado comenzó el martes por la noche, pero no fue hasta la presentación oficial cuando se detallaron tanto la fecha de inauguración como los contenidos de la campaña municipal. En la presentación, el delegado recalcó que el alumbrado, que llevará una gran nevada incluida, llega dos días antes que el año pasado.

El alumbrado de este año abarcará 38 calles y plazas y contará con elementos novedosos, como un abeto de luces en la plaza Isabel La Católica, en Bonanza, y un muñeco de nieve iluminado con túnel transitable situado en Las Covachas de la Cuesta de Belén. Estos recursos se sumarán a los ya habituales en puntos como el paseo de La Calzada de la Duquesa Isabel, la Plaza de San Francisco, la plaza Puerta de Jerez o el entorno de la Parroquia de Nuestra Señora de la O.

La adjudicación del contrato de iluminación festiva —conocida este martes por este periódico— recayó en la empresa malagueña Morales Iluminación, con un importe total de 434.414,20 euros. El acuerdo abarca tanto la iluminación navideña de 2025 y 2026 como las correspondientes a los carnavales de 2026 y 2027.

La programación completa, disponible en la web municipal, comenzará oficialmente el sábado 6 de diciembre con la inauguración del Belén Municipal en la Biblioteca ‘Rafael Pablos’. A partir de ese momento, distintas actividades se desarrollarán en barrios y espacios de toda la ciudad, desde La Algaida y La Jara hasta el centro urbano y el Barrio Alto.

Entre los actos destacados figuran la Fiesta de Fin de Año, prevista para el 31 de diciembre en la calle San Juan, y las actividades vinculadas a los Reyes Magos, cuyo punto culminante será la cabalgata del 5 de enero a las 17:00 horas.

Durante la presentación, Narciso Vital destacó que la Delegación de Fiestas “ha trabajado hasta el último momento” para ofrecer una programación “diversa y para toda la familia”, con el objetivo de que todos los barrios puedan disfrutar de la Navidad.