La Navidad todavía no ilumina las calles de Sanlúcar

Pese a que el pasado fuera el primer domingo de adviento y queden, entonces, más de tres semanas para el 25 de diciembre, día de Navidad, la mayoría de localidades gaditanas, andaluzas y españolas ya han puesto punto de partida a las fiestas navideñas. De esta forma, las luces y el alumbrado cada año toman una mayor importancia, congregando en el casco antiguo de los municipios a una multitud de habitantes y visitantes que buscan empaparse del espíritu navideño que ya se vive por estas fechas. En la Costa Noroeste, Chipiona y Rota encendieron el pasado fin de semana el alumbrado de Navidad, con inauguraciones y actividades de todo tipo, buscando atraer y dinamizar el comercio local en el último fin de semana de noviembre.

En el caso de Sanlúcar, las calles siguen "a oscuras" en cuánto a iluminación navideña se refiere. De hecho, todavía no se ha hecho pública ninguna programación, al igual que desde el Ayuntamiento no trascendió noticia ni información alguna. Este miércoles, según fuentes municipales, se presentará la programación navideña, incluida la inauguración del alumbrado, que podría ser este próximo fin de semana, ya que en la noche del martes se empezó a colocar parte del alumbrado.

Según ha podido conocer este periódico, la licitación ha sido adjudicada a la empresa malagueña Morales Iluminación, mediante un importe total de 434.414,20 euros para la iluminación de la presente Navidad y la del 2026, además de los Carnavales del 2026 y 2027.

Este miércoles se podrá conocer las actividades que la delegación de Fiestas ha preparado para esta Navidad 2025 en Sanlúcar de Barrameda, con una ciudad expectante de celebrar unas fiestas navideñas como ya han iniciado las vecinas de Rota y Chipiona.