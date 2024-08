“Tenemos problemas para encontrar profesionales sanitarios”

Cádiz/Eva Pajares es la delegada provincial de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz, una provincia que con la llegada de los meses de verano ve como su población se multiplica por varios dígitos cada año mientras que, al mismo tiempo, sufre la merma de profesionales sanitarios por su periodo vacacional. De este, y de otros asuntos, ha hablado esta semana con este diario con una extensa entrevista.

Pregunta.–Cuando llega el verano la provincia de Cádiz multiplica su población. ¿Cómo gestiona la Delegación de Salud ese aumento a la vez que tiene que jugar con las vacaciones del personal sanitario?

Respuesta.–Es bastante complicado, sobre todo porque, como bien sabéis, hay un gran déficit de profesionales para poder tirar de ellos. No encontramos gente para contratar. Aun así, hemos hemos hecho una contratación de más de 6.000 profesionales, 684 son para atención primaria. Se refuerza sobre todo en las zonas costeras para esas incidencias en estas localidades, que es donde más población hay en este época del año. Hay que hacer muchas cábalas y trabajar intensamente para tenerlo todo bajo control. Sobre todo los gerentes de los centros costeros están muy encima al día a día con cualquier incidencia que pueda ocurrir.

P.–¿Tan complicado es encontrar sanitarios para cubrir las vacaciones? ¿No hay paro en el sector?

R.–No hay médicos en paro. Si encuentras a alguno dame el teléfono que yo lo contrato ahora mismo.

P.–O sea que también sufrimos esa famosa fuga de talento.

R.–No sé si podemos denominarlo así, pero como bien se ha dicho siempre al final los médicos terminan su formación en las universidades y tienen que hacer su residencia en otros centros. Hay déficit médico porque hay más jubilaciones que nuevos residentes que empiecen a desarrollar su labor.

P.–Una de las quejas más recurrentes en la ciudadanía es el tema del retraso a la hora de coger cita en la atención primaria. ¿En qué situación se encuentra en este verano?

R.–Con el Plan de Verano hemos reforzado sobre todo en zonas costeras. Es verdad que algunos centros de salud se han tenido que cerrar por alguna incidencia, o por alguna enfermedad del propio facultativo, pero hemos ido mirando esas situaciones cada día. En la época estival en estas poblaciones donde más demanda asistencial hay la demora es mayor, pero en otras zonas de la provincia baja considerablemente en verano. De cualquier forma la atención sanitaria está garantizada y por supuesto tenemos unos magníficos profesionales. Algunos acogen los cupos de compañeros que están de vacaciones y que no se han podido cubrir. Desde aquí me gustaría darles las gracias por ese esfuerzo que hacen cada día para poder atender a toda la ciudadanía porque tienen una implicación espectacular. Es verdad que para esa demora hemos puesto en marcha las denominadas Consultas de Acogida, que están siendo muy resolutivas porque al final coges cita para el médico pero porque igual tienes necesidad de hacer alguna gestión y desde estas consultas se van derivando a donde haga falta.

P.–Juanma Moreno, tras la última reestructuración en su Gobierno, indicó que una de sus prioridades era reducir el tiempo de espera en las intervenciones quirúrgicas. ¿En qué situación se encuentra la provincia comparándola con el resto de Andalucía?

R.–Las listas de espera, como bien ha dicho el presidente, la consejera Rocío, y la anterior consejera, Catalina, es uno de los problemas más importantes que tenemos. Porque cada día entran nuevos pacientes y para nosotros es primordial empezar a bajarlas. Sobre todo porque son intervenciones de personas que están enfermas y esa demora va en detrimento de su vida diaria. Sí que es verdad que en la provincia de Cádiz, en el último corte que se hizo, el 28 de junio, hemos incrementado en 656 personas esas listas de espera porque sigue siempre creciendo el número de los pacientes, aunque, con el autoconcierto, dentro del Plan de Garantías, que se puso en marcha por parte de la Consejería, que contemplaba 123 millones para autoconcierto y 119 para conciertos sanitarios, en esta primera parte de autoconciertos hemos realizado un 5,27% más de intervenciones que en el mismo periodo del año anterior, hemos hecho más de 30.000 cirugías, casi 1.500 más que en el mismo periodo de 2023. Vamos reduciendo en la medida de lo posible esas listas de espera. Ahora ya empezará el concierto sanitario de esos 119 millones, con lo cual esos números esperamos que sigan bajando, sobre todo en nuestra provincia.

P.–¿Están preocupados en la Delegación de Salud por el virus del Nilo tras los últimos informes que hablan de una alta población de mosquitos en localidades de La Janda?

R.–Claro que estamos preocupados. Por eso desde la Delegación Territorial y la Dirección General de Salud Pública hemos tenido contacto con los ayuntamientos y la Diputación Provincial para tratar de dar ese asesoramiento técnico a las localidades, porque la Consejería es la que lleva el control de vectores de esta plaga de mosquitos.

P.–¿Qué recomendación se le podría hacer a la población?

R.–Sobre todo que en las últimas horas del día, en que sabemos que los mosquitos suelen florecer, eviten estar en zonas pantanosas o donde haya agua estancada, que es donde están los mosquitos; que se cubran con ropa que impida esa picadura o utilicen repelentes.

P.–Vemos que sobre todo las personas mayores pueden desarrollar una enfermedad más grave.

R.–Sí, sobre todo, como siempre, el virus del Nilo se le infecta a una persona porque tiene una patología previa y puede provocarle hasta la muerte. Si no tiene ninguna patología previa o ninguna enfermedad puede que sea como una picadura normal.

P.–Hay demandas de localidades que reclaman mejoras en las infraestructuras sanitarias. Chiclana por ejemplo, pide un hospital, por no hablar de la aspiración de Cádiz de contar con un nuevo hospital regional. ¿Lo ve posible?

R.–El tema del hospital en Cádiz es que primero hay que tener claro cuál será el suelo donde se va a construir ese hospital, y luego incluirlo en el plan funcional, que ya está hecho a falta de determinar esto último, y ya ponernos en marcha por la licitación del proyecto y seguir con su tramitación normal. En cuanto a otros centros de salud ahí tenemos por ejemplo Camposoto, que llevaba parado muchísimos años y que está a punto de terminarse, será una realidad en los próximos meses. También tenemos Díez-Mérito en Jerez que va a buen ritmo, con una inversión de 9,6 millones de euros, más 1,5 de equipamiento, que también será una realidad en este año. Tenemos el tema del Centro de Salud del Mentidero, que estamos a punto de publicar la licitación. En este año se van a dar pasos adelante para verlos hecho realidad muy pronto.

P.–No parece sencillo el traslado desde Cervantes hasta la plaza de Mina del nuevo centro sanitario.

R.–Ninguno lo es, sobre todo porque hay que informar a la población y además allí también se va a trasladar lo que es la sede del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda.

P.–¿Qué tal se está comportando el covid en este verano? ¿Han notado que crece la incidencia?

R.–Hasta ahora no lo hemos notado. No es uno de los temas que se esté atendiendo prioritariamente en los centros de salud ni nos constan hospitalizaciones. Ahora mismo nos preocupa más el virus del Nilo que el covid.

P.–¿Cómo está la atención temprana en estos momentos?

R.–Hemos hecho una fuerte inversión en esta área, tenemos dos nuevos centros en la provincia, uno en Trebujena y otro en Algeciras, y hemos pasado de 27,3 millones de euros de inversión a 53,4, con lo cual hay una apuesta clara de esta Consejería. También en Salud Mental, donde hemos incrementado en 14 millones de euros la inversión. Estamos a la espera de la apertura de un nuevo centro que acogerá a enfermos de la patología dual, que son quienes también tienen una adicción, y hemos incrementado el número de efectivos en salud mental. Es una apuesta clara por darle un giro a ese tema prioritario para nosotros. Hemos puesto en marcha el plan de prevención del suicidio, que es uno de los temas que más nos preocupan, por el incremento de suicidios que tenemos. Se está llevando a cabo este plan a través de las enfermedades escolares en los centros educativos para prevenir este problema, sobre todo entre los más pequeños y los más vulnerables.

P.–Históricamente siempre se ha querido cubrir un poco todo lo relacionado con el suicidio. ¿No cree que puede que haya llegado el momento de darle mayor visibilidad?

R.–Es un tema que siempre ha sido un poco tabú, del que nadie quiere hablar, pero hay que poner el foco ahí porque es un gran problema que tenemos. Estamos poniendo a disposición de quien lo necesite información de cómo tratar de prevenir. Nuestros técnicos están dispuestos a dar jornadas formativas a todo aquel que las quiera recibir, incluso a empresas que lo deseen.

P.–¿Han notado a raíz de la pandemia un aumento de problemas mentales?

R.–Sí, el aumento ha sido considerable.

P.–¿Por tema de soledad o a qué cree que es debido?

R.–Pienso que al final la pandemia lo que hizo fue aflorar los problemas personales y de enfermedades que cada uno pudiera tener. Lo acrecentó y eso ha dado un incremento en las incidencias de salud mental tanto en problemas alimentarios, en adolescentes, en algunas patologías, en las adicciones, que también han crecido..., ahí es donde queremos acudir con este centro para poder atender a estas personas que hasta ahora no tenían ningún lugar donde ir.

P.–¿Cómo de seria es la adicción de los jóvenes a los móviles?

R.–Mucho, es una de las adicciones más preocupantes, por eso la Consejería trabaja en ese Plan de Adicciones de Andalucía para que no lleguen a convertirse en un problema de salud mental.

P.–En localidades como Chiclana se han producido quejas recientes por no poder concertar citas con pediatras. ¿Qué puede decir sobre este asunto?

R.–Serán problemas puntuales que hayan podido tener, pero en principio debe poder concertarse cita con un pediatra. Igual es que había alguno de vacaciones y no se ha podido encontrar un sustituto, porque si es difícil contratar a un médico hacerlo con un pediatra ya es como dar con un trébol de cuatro hojas. Es verdad que en la mayoría de los casos hay médicos de familia que hacen la atención pediátrica en algunos centros y eso es lo que estamos haciendo para suplir esa falta de personal.

P.–¿Este problema también lo sufren otras comunidades?

R.–Es un problema de toda España, de hecho ya se ha tratado en varios consejos interterritoriales. Afecta a todas las comunidades, incluso este verano en el País Vasco están cerrando centros de salud durante los periodos estivales porque no se encuentran facultativos. Es un problema no sólo de Andalucía, es un problema muy grave y ya la anterior consejera le solicitó a la ministra firmar un pacto de Estado y hablar de esta carencia no sólo a nivel comunidad sino a nivel nacional.