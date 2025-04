Susana Fernández, primera mujer en ser decana de la Facultad de Empresariales: "Hay que proteger la universidad pública a toda costa"

Susana Fernández Pérez de la Lastra (Cádiz, 1974) se convirtió, oficialmente, el pasado 18 de marzo en decana de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz. Esta doctora, que pertenece al departamento de Organización de Empresas, fue la única candidata a sustituir al anterior decano, Pedro Araújo. Siendo, además, la primera mujer en asumir esta tarea lo considera "un honor, una responsabilidad y un reto. Desde la perspectiva de ser mujer y lo que cuesta llegar a esos puestos, estoy muy orgullosa. Sobre todo porque tengo el respaldo de mis compañeros y de los estudiantes".

Ante los seis años de mandato que acaban de empezar, Susana señala que tiene ante sí "muchos retos y desafíos. En mi campaña electoral incidí sobre todo en el tema de la comunicación, ya que para mí es fundamental. Somos 16 personas en el equipo decanal y no podemos hacer frente a todos los desafíos que tenemos por delante sin el apoyo de la comunidad universitaria. Podemos tener muchas ideas y proyectos, pero si no vamos todos hacia el mismo camino, esto es imposible".

La importancia del feedback, de conocer las inquietudes, problemas, necesidades y propuestas de todos los que forman la facultad, es primordial para la nueva decana, quien pone el foco en el estudiante. "Tengo redactadas 50 medidas que están centradas en el alumno, que es la razón de ser de cualquier universidad. Algunas de ellas son más específicas y están enfocadas al profesorado, al personal técnico y de administración y servicios, a la docencia, a las infraestructuras... Son diferentes temáticas pero casi todas dirigidas al alumno de una u otra forma", explica Susana Fernández.

La decana incide en que es primordial en su mandato potenciar el papel del estudiante. "Tiene que ser protagonista, hay que motivarlo y darle su sitio". Y piensa que la pandemia marcó un antes y un después en la vida universitaria. "La pandemia hizo mucho daño. El Covid afectó al alumnado, al profesorado y al resto del personal. Antes había más ambiente, el estudiante tenía una clase pero se quedaba luego en el centro. Ahora va a su asignatura y si no tiene más clases, vuelve a casa".

Por ello considera que es importante motivarlos y estar en contacto permanente con ellos para conocer sus necesidades. "La Delegación de Estudiantes tiene que ser primordial y tenemos que trabajar mano a mano con ellos. Creo que los jóvenes no están aprovechando la vida universitaria. La universidad te ofrece un abanico de oportunidades culturales, deportivas y sociales que los alumnos no aprovechan. Es algo generalizado. No es solo el alumnado, también nos pasa a los profesores. Tenemos que intentar volver a esa vida universitaria previa a la pandemia".

Una de las armas con las que cuenta la Facultad de Empresariales son sus asignaturas, grados y másteres, en los que el emprendimiento juega un papel relevante. "Tenemos asignaturas para la creación de empresas, un vicerrectorado de Emprendimiento, que está haciendo una labor fundamental, y una cátedra. Lo que queremos es potenciar esa cultura emprendedora en los alumnos, que se hagan cosas nuevas y vengan motivados", sostiene Susana Fernández.

Actualmente la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ofrece dos grados, tres dobles grados y cinco másteres. El grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE), que se imparte también en Jerez y Algeciras; el grado en Finanzas y Contabilidad (FYCO); el doble grado en ADE y FYCO; el doble grado en ADE y Derecho, que se imparte en Jerez; y el doble Grado en FYCO y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. En cuanto a los másteres, está el máster universitario en Dirección de Empresas, el máster en Dirección de Recursos Humanos, el máster universitario en Contabilidad y Auditoría, el máster en Creación de Empresas, Nuevos Negocios y Proyectos Innovadores (Masterup) y el máster universitario en Economía y Desarrollo Territorial.

Afirma Susana Fernández que el doble grado en ADE y FYCO "es la joya de la corona porque en cinco años te encuentras con un doble grado. Tiene mucha aceptación por parte de los alumnos porque salen muy preparados. Además, cuenta con prácticas curriculares que son un valor añadido ya que tienen contacto con el mercado laboral. Algunos estudiantes incluso terminan las prácticas y los contratan las mismas empresas". No obstante, la demanda siempre es muy alta en casi toda la oferta del centro. "Ofertamos muchas plazas pero las cubrimos. En los másteres, por ejemplo en el de Recursos Humanos, sacamos unas 30 plazas y normalmente las inscripciones pasan de las 200".

Uno de los valores de esta facultad es el interés que genera entre los estudiantes extranjeros, ya sean Erasmus o visitantes de países de América del Sur. "Recibimos a muchos alumnos Erasmus, somos el segundo centro de la UCA en número de alumnos Erasmus. Tenemos asignaturas con una alta empleabilidad y estamos en un entorno que les llama la atención. En muchos de los másteres hay más estudiantes europeos y latinoamericanos que españoles o gaditanos. Hay una respuesta muy positiva a la oferta del centro".

A esa oferta se van a unir el próximo curso dos títulos europeos, un grado y un máster, con los que la Facultad de Empresariales va a ser pionera en su implantación. "Gracias al extraordinario trabajo del anterior equipo decanal, que lo ha dado todo y más para conseguirlo, a partir de septiembre contaremos con el grado de Economía Azul Sostenible (SeaBluE) y el máster en Gestión y Logística Portuaria (MIPMAL). Es un gran reto porque se trata de los primeros títulos con acreditación internacional de la Universidad de Cádiz y se pondrán en marcha en este centro". Estos títulos surgen de la alianza de varias universidades europeas: Nord en Noruega, Gdansk en Polonia, Split en Croacia, Algarve en Portugal, Nápoles en Italia y Malta, y se impartirán también en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la UCA.

Una buena noticia y un enorme desafío ante una educación, la superior, que se encuentra con numerosas trabas más allá de las aulas. La falta de financiación es uno de los problemas estructurales de las universidades andaluzas, algo con lo que la nueva decana ya cuenta. "El dinero que llega es el que llega y con eso tienes que hacer frente a un funcionamiento ordinario que tiene el centro y que te deja poco dinero para actividades extra, porque lo primero es cubrir lo básico. Es una lucha constante. A mí me gustaría que protegiéramos la universidad pública. Yo estoy aquí gracias a la educación pública, si no, no podría haber llegado. Le debo mucho. Le debo la persona que soy profesionalmente y la que soy personalmente", confiesa Susana Fernández.

La decana de Empresariales considera que no hay que dejar de luchar por mantener la enseñanza pública de calidad. "Yo tengo mucho sentido de pertenencia y por eso me siento con la obligación de devolverle a mi facultad, a mi universidad, lo que ha hecho por mí, que ha sido muchísimo. Por eso quiero protegerla, para que otras personas puedan tener las oportunidades que yo he tenido. Me siento una servidora pública y creo que la universidad pública tiene que estar blindada y no depender del color político".

Cádiz como provincia emprendedora

El último Informe GEM de los años 2023 y 2024 colocaba a Cádiz como la segunda provincia andaluza en emprendimiento y el informe GUESSS UCA 2023 y 2024 confirma que los universitarios gaditanos apuestan cada vez más por el emprendimiento. Estas conclusiones destacan el enorme potencial que existe en esta zona a la hora de poner en marcha nuevos negocios. Al ser preguntada por esta cuestión, Susana Fernández lo achaca a varias cuestiones: la cultura emprendedora que se va inculcando en la sociedad gaditana, "no sólo en la facultad, si no en otros niveles inferiores como Primaria e incluso Infantil, aunque nosotros aquí evidentemente la fomentamos mucho más; y también el ingenio del gaditano, que no solo vale para el carnaval, si no que deriva en poner en marcha nuevas ideas y proyectos. Los compañeros de la Cátedra de Emprendimiento nos cuentan los negocios que los estudiantes han ido creando y nos sorprende la inventiva a la hora de sacar de un tema un negocio. En el Masterup el alumno empieza con un proyecto y lo va desarrollando durante todo el curso y muchos de ellos salen con el negocio ya montado".

La presencia de la mujer emprendedora también es muy llamativa en la provincia de Cádiz, algo qque achaca la decana de Económicas y Empresariales a la falta de oportunidades tradicionales de la mujer a la hora de conseguir un empleo, así como el papel relegado al hogar y los cuidados que ha tenido siempre. No obstante, dice que en su facultad el número de estudiantes por género se ha igualado y que ya no hay tanta disparidad. "Hace años recuerdo tener 30 alumnos y de ellos solo cinco eran chicos. Ahora no es así y la cosa está más igualada".