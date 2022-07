Ocho años de prisión a cuatro traficantes por alijar hachís en Barbate

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado las condenas de ocho años de prisión impuestas por la Audiencia Provincial de Cádiz a cuatro procesados por alijar hachís en Barbate a través de una embarcación que portaba más de 70 fardos por valor de 3.983.150 euros en el mercado ilícito.

Según la sentencia, difundida por el gabinete de prensa del TSJA, los hechos ocurrieron el 13 de mayo de 2019, cuando la Guardia Civil fue informada de la detección de una embarcación sospechosa de estar realizando un transporte de hachís que navegaba al sur de la localidad de Barbate en dirección al oeste.

Los agentes lograron interceptar la embarcación, no sin antes colisionar con ella, ya que los ocupantes intentaron zafarse. Durante el operativo se intervinieron seis fardos de hachís y se recuperaron del agua 46 fardos similares a los primeros. Además, "el Servicio Marítimo de Cádiz se trasladó al lugar para asistir a los compañeros y logró recuperar del agua otros 25 fardos más", detalla la resolución judicial.

Tras la colisión, "la embarcación oficial de la Guardia Civil sufrió daños tasados en 3.350 euros, cantidad que fue abonada por los acusados antes de la celebración del juicio".

Por estos hechos, los procesados fueron condenados en primera instancia a ocho años de cárcel. Recurrieron en apelación ante el TSJA y alegaron "error en la valoración de la prueba" al considerar que "no quedó acreditada la cadena de custodia respecto de las sustancias intervenidas", así como "infracción del principio in dubio pro reo y vulneración de la presunción de inocencia". Así, los encausados plantearon que ellos "no poseían ni transportaban" la droga, sino que se trataba de "otras personas desconocidas" que lograron huir.

El Alto Tribunal andaluz ha desestimado ahora los recursos de los traficantes al estimar como "vanas" las alegaciones formuladas, por cuanto la sentencia de la Audiencia de Cádiz expone de manera minuciosa las pruebas testificales y periciales en las que basa la declaración de los hechos probados por los que fueron condenados.