La presidenta de Diputación supervisa los trabajos de reparación en carreteras de la red provincial en la Sierra de Cádiz

Un momento de la visita a la carretera de Gaidovar.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, ha hecho este jueves balance de las actuaciones que desde hace varios días viene desarrollando el Área de Cooperación de la institución provincial, en colaboración con otras administraciones, para garantizar la seguridad en la red provincial de carreteras. Ha sido durante la visita a algunas de las carreteras de la Sierra que ha realizado con miembros del equipo técnico que se encarga del mantenimiento de las mismas, y junto al alcalde de Grazalema, Carlos García.

Las últimas lluvias han provocado múltiples incidencias en carreteras, que también afectan a la citada red dependiente de la Diputación, las más graves en la comarca de la Sierra, si bien, toda la provincia se ha visto afectada por cortes o desvíos a causa de inundaciones, acumulación de tierra, desprendimientos o deterioro de la calzada. También el desbordamiento del río Guadalete está provocando importantes incidencias en las últimas horas, que se suman a otras especialmente relevantes en la comarca del Campo de Gibraltar.

La presidenta ha comprobado los resultados de los trabajos de la brigada de carreteras que ejecuta una limpieza a fondo de la calzada para retirar lodo y sedimentos en la CA-9123, de Gaidovar, cerca de Grazalema. Además han sido despejadas las cunetas y restituido la funcionalidad de los sistemas de drenaje. Almudena Martínez ha querido expresar su agradecimiento a los equipos de las brigadas de carreteras de la Diputación, así como al personal técnico del Área de Cooperación, que trabajan a destajo para atender las incidencias que se vienen produciendo a causa de los últimos temporales.

Martínez ha explicado que la Diputación ha desplegado todos sus recursos para hacer frente a esta situación, lo que incluye la movilización de las 4 brigadas de mantenimiento de carreteras, con unos 40 operarios en total. A la maquinaria de que dispone la Diputación en su Servicio de Vías y Obras hay que sumar el apoyo extra que se recibe por parte de Tragsa, que aporta medios externos merced al acuerdo que mantiene vigente con la entidad provincial.

Esta respuesta para aportar la máxima seguridad a los usuarios de las carreteras provinciales, se está haciendo, ha destacado Almudena Martínez, con la máxima colaboración entre instituciones, tanto con los ayuntamientos afectados como con la Junta de Andalucía o la Administración del Estado, con quienes se trabaja en estos momentos en los puestos de mando avanzados activados (ayer se montó uno en San Roque y hoy en Jerez), lo que da pruebas de la importancia de la cogobernanza a la hora de atender sucesos imprevistos. También ha hecho mención la presidenta a la labor fundamental del Consorcio Provincial de Bomberos, cuyos efectivos están atendiendo un gran número de incidencias en todo el territorio gaditano.

Almudena Martínez ha hecho un llamamiento a la prudencia a la ciudadanía de la provincia y ha recordado que los desplazamientos se deben limitar al máximo para evitar posibles accidentes.

También el alcalde de Grazalema, Carlos García, ha agradecido el trabajo que se está llevando a cabo desde la Diputación y el contacto permanente que se mantiene entre administraciones y ha querido poner en valor el trabajo que llevan a cabo operarios como los peones de las brigadas de carreteras de la institución provincial, que ha calificado como “durísimo y en condiciones muy adversas”. Es justo esta labor la que evita que, sobre todo pequeños municipios como Grazalema, queden aislados por los cortes de carreteras.

La jornada de este jueves 29 de enero ha comenzado con incidencias en los siguientes puntos kilométricos (datos de las 14:00 horas):

Zona 1: Campiña de Jerez y Costa Noroeste

CA-5101, Arcos-Granadilla, del pk 2 al 12.

CA-4107, Torrecera-Paterna, del pk 0 al 7.

CA-3400, de Santa Teresa, en Rota.

CA-3102, de Macharnudo, en Jerez, entre los puntos 0 y 2,2.

CA-3101, de El Barroso, en Jerez, entre los puntos 1 y 5.

CA-3104, Guadalcacín-Las Mesas, entre los puntos 7 y 7,75.

CA-4102, Las Mesas, entre los puntos 1,8 y 3,3.

CA-3113, Puerto Real-La Ina, entre los puntos 2,6 y 12 y entre el 13 y el 17,90.

CA-3110 La Ina I. del PK 0, la rotonda enlace A-381 al PK 8+500, la intersección con CA-3112 pk 0, por desbordamiento del río Guadalete a su paso por La Ina.

Zona 2: Sierra de Cádiz

CA-6105 de Alberite, entre Villamartín y Arcos.

CA-9118 de acceso a Setenil.

CA-9104, Grazalema-Zahara de la Sierra por Las Palomas, por deslizamiento de tierras.

CA-9108 de Romaila, en Torre Alháquime, por rotura de muro de sostenimiento de la calzada.

CA-9101, Olvera-Coripe, entre los puntos 0 y 8.

CA-9120, Setenil-Torre Alháquime, entre los puntos 7 y 8.

CA-6101, Nacimiento, en Bornos, entre los puntos 0 y 0,3.

Zona 3: Campo de Gibraltar

CA-8201, Jerez-Puerto Galis, entre los puntos 2 y 29.

CA-8200, San Pablo-San Martín.

CA-9210 (Santuario), en Tarifa, entre el km 3 y el 4, por balsas de agua en calzada.

El trabajo de las brigadas de carreteras, así como los cambios en la situación meteorológica, hacen que la situación de estas vías pueda variar a lo largo de las horas, por lo que se recomienda a la ciudadanía estar atenta a las distintas actualizaciones de información que se están publicando en los canales oficiales de la Diputación y a través de la página de la Dirección General de Tráfico.