El PP de Cádiz destaca el refuerzo del personal sanitario con la renovación de los contratos Covid

El presidente provincial del PP de Cádiz y parlamentario andaluz, Bruno García, ha destacado el anuncio de la renovación de los contratos de los sanitarios de refuerzo de Covid, "lo que demuestra con hechos la voluntad del Gobierno de Juanma Moreno", y ha añadido que "lejos de despedir a profesionales como aseguraba el PSOE, la sanidad en la provincia cuenta ahora con más inversión y medios que nunca".

En rueda de prensa, Bruno García ha apuntado que en estos años la sanidad en la provincia ha pasado por tres fases, "una primera que es la de la herencia recibida con una sanidad muy deteriorada y los recortes que hizo el PSOE, una segunda fase con la pandemia donde se afrontó la situación e hicieron las cosas razonablemente bien, y ahora se está en una etapa en la que se está invirtiendo más en sanidad, aumentando el número de profesionales y mejorando sus condiciones laborales".

"Aún hay mucho por hacer pero, a día de hoy, sólo Juanma Moreno y el PP puede decir que se ha invertido más que nunca en la historia en reforzar nuestra sanidad", ha afirmado el presidente provincial del PP, que ha añadido que "se ha pasado de que el PP iba a privatizar la sanidad a tener los presupuestos más sociales que más invierten en sanidad, en educación y en política social".

A juicio de Bruno García, "nuevamente queda en evidencia el discurso socialista y la utilización partidista que hace de la Sanidad, que les llevó durante meses a anunciar el despido de los sanitarios de refuerzo del Covid que ya se están renovando en su totalidad". "Quisieron hacer una causa general antes de las elecciones autonómicas y ahora vuelven su intereses en usar políticamente la sanidad", ha añadido.

Turismo en convivencia

Por otra parte, el presidente provincial del PP ha defendido un turismo en convivencia, ordenado y equilibrado en la ciudad de Cádiz y en toda la provincia, "y no una prohibición que no lleva a nada bueno".

"No somos partidarios de la prohibición y sí de tomar medidas que regulen este sector pero que no tienen que ver ni con el sectarismo ni con la ideología contraria al turismo, porque si fuera por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, no se tendría el actual hotel de Tiempo Libre", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que para el PP "el turismo es un sector clave en la economía provincial, que no significa que tenga que ser exclusivo". "La fórmula para la provincia es el equilibrio, el equilibrio de un turismo sostenible y en convivencia con los vecinos y también en equilibrio con otras actividades económicas", ha concluido Bruno García.