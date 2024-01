El PP de Cádiz reclama que se licite ya el proyecto del tercer carril en la AP-4

El PP de Cádiz ha reclamado al Gobierno que "no se deje atrás a la provincia" en la obra del tercer carril previsto en el AP-4 y ha pedido que se licite ya la redacción de este proyecto en el tramo que comprende la provincia de Cádiz al igual que se ha hecho entre Sevilla y Las Cabezas de San Juan.

La senadora del PP Teresa Ruiz-Sillero y el diputado nacional por la provincia Miguel Sastre han presentado la moción que se ha registrado ya tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados y que se va a hacer extensiva también a la Diputación Provincial y todos los ayuntamientos gaditanos, "porque es un asunto de provincia y requiere del consenso y unidad de todas las fuerzas políticas".

En una nota, han defendido que Cádiz es la tercera provincia de Andalucía y la octava de España en número de población y tiene un gran potencial tanto desde el punto de vista del turismo como de la industria logística, pero "necesita de infraestructuras adecuadas para conectarse con el resto del territorio y poder aprovechar las oportunidades de desarrollo y creación de empleo".

Para el PP de Cádiz el proyecto del Ministerio de construir un tercer carril para aliviar la carga de tráfico sólo en los 41 kilómetros que discurren por la provincia de Sevilla "no sólo es un agravio para los gaditanos que reciben menos inversiones que otras provincias, también va a suponer agravar más los problemas de carencia de infraestructuras que va a provocar que Cádiz crezca menos que otras a pesar de todo el potencial que tiene".

Así, Miguel Sastre ha denunciado que el "Gobierno de Pedro Sánchez no sólo no soluciona los problemas de Cádiz sino que los empeora" y ha repasado los "recortes" en materia de infraestructuras que ha "traído el PSOE a Cádiz, como que no se hace tercer carril en la AP-4, no se desdobla la N-IV, no se desdobla la N-340, no llega el AVE, se recorta el número de trenes con Madrid y tampoco se amplía la pista del aeropuerto".

Por su parte, Ruiz Sillero ha insistido en que hay que abordar el problema de la falta de capacidad de la AP-4 y no obviar que también afecta a la provincia de Cádiz, porque el tráfico de vehículos pesados se ha triplicado y ocupa completamente uno de los dos carriles de la carreta.

Además, ha pedido que se planifique pensando en el futuro, "porque la ejecución de las infraestructuras requiere de un tiempo y la provincia no puede esperar 15 años a contar con un tercer carril en la AP-4". "Para crecer y reforzar las potenciales logísticas y turísticas de la provincia hacen falta infraestructuras y una adecuada conectividad con el resto de España", ha añadido.

Finalmente, han insistido en reclamar el apoyo de todas las fuerzas políticas. "Pedimos a los socialistas que ejerzan de gaditanos y defiendan una obra fundamental para la provincia. Ruiz Boix tiene una oportunidad de oro votando a favor de esta propuesta desde su escaño en el Congreso y pidiendo sus compañeros senadores que también lo hagan", han concluido.