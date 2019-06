Poco a poco comienza a aclararse el misterio de las medallas manipuladas de los concejales de El Puerto. Las piezas del puzzle van encajando y, a medida que se conocen más testimonios, las primeras teorías -donde se apuntaba al sabotaje y al vandalismo- van pareciendo menos probables.

Así se puede deducir tras las informaciones y declaraciones de fuentes municipales a las que ha tenido acceso Diario de Cádiz, donde han asegurado que las medallas ya llegaron al Ayuntamiento con la mancha de pintura sobre la imagen de la Virgen de Los Milagros, (la Patrona de la ciudad). De esta manera el asunto, donde se han barajado multitud de posibilidades y malas intenciones, se cierra como una anécdota surrealista y con mucha polémica -para algunos incluso bochornosa- provocada por la intención de ahorrarse un dinero (en concreto pasar de pagar por cada medalla de 400 euros a 70 euros).

Al parecer, según ha podido conocer este diario, la anterior Junta de Portavoces aprobó encargar unas medallas más baratas. El trabajo fue encargado a una empresa jerezana. Según aseguran fuentes directas, dicha empresa envió en un primer momento cinco medallas como prueba, que fueron revisadas. Como en principio todas presentaban un buen diseño y estaban en perfecto estado, el Servicio de Compras del Ayuntamiento procedió a encargar un total de 60 medallas que fueron recibidas una semana antes de la toma de investidura.

Ahora a estas alturas, donde casi se puede afirmar con seguridad que la Virgen de Los Milagros llegó al Ayuntamiento ya emborronada -y que ningún concejal ni funcionario se puso a hacer gamberradas-, lo que se intenta averiguar es si las medallas fueron revisadas o si, por el contrario, no se examinó el pedido a su llegada.

Aquí, dependiendo a quien se le pregunte, existen dos versiones. La primera de ellas dice que el pedido fue depositado en el despacho de Alcaldía y no fue revisado “porque no hubo tiempo teniendo en cuenta todo el jaleo que había en esos días”. La segunda explicación, también esgrimida por fuentes municipales, pasa por asegurar que “la imagen de la Patrona no ha sido tapada” y mantener que las réplicas se revisaron y “son muy similares y muy cercanas a la copia original que se facilitó al orfebre”. “Es cierto que el color del manto es más vivo que el original (que es un poco más cremita); pero es normal, porque la medalla original del Ayuntamiento no está muy definida”, aseguran. Asimismo, esta última fuente consultada afirma que el orfebre se ha ofrecido a perfilar un poco más las réplicas defectuosas.

Revisadas o no revisadas lo que sí es indudable es que el tema ha levantado una gran polémica en la ciudad que, después de días, sigue dando de que hablar. Por su parte, tanto el Partido Popular (PP), como Ciudadanos (Cs) y PSOE, han mostrado su total rechazo. En este último caso incluso David de La Encina ha expresado su malestar a nivel personal en su página de Facebook.

Por su parte, la Archicofradía de Los Milagros ha mostrado tanto su malestar como su agradecimiento “a todos los que de manera pública o privada han demostrado su apoyo a nuestra Amantísima Titular tras el desagradable hecho ocurrido el pasado sábado”.

En cuanto a los profesionales del gremio, que también han sido consultados, han dado su opinión sobre el trabajo realizado asegurando que “se trata de una insignia de baja calidad y mal elaborada”. En este sentido hay que tener en cuenta que las que el Ayuntamiento ha encargado anteriormente eran medallas de plata, bañadas en oro y esmaltadas a fuego. A ello se le añadían detalles como el cordón, el estuche o el papel de seda. Ya se sabe: lo barato, a la larga, sale caro.