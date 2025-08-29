Las playas de la costa de Cádiz recuperan la normalidad

Tras tres días de tempestad, llegó la calma a las playas de la provincia de Cádiz. Desde este viernes, vuelve a estar permitido el baño en todos los arenales del litoral gaditano una vez que ya ha remitido los efectos provocados por el paso de la tormenta tropical Erin y las mareas vivas típicas de finales de agosto, con fuertes oleajes, mar de fondo y fuertes resacas que hacían muy peligroso poder darse un chapuzón.

En Cádiz capital, ondea la bandera amarilla en todas las playas menos en La Caleta, en donde luce de color verde, por lo que no existe ningún riesgo para darse un baño.

San Fernando

La playa de Camposoto -en San Fernando- ha vuelto a abrir al baño este viernes tras tres días con bandera roja a causa del fuerte oleaje y las corrientes de resaca desencadenadas como consecuencia de la tormenta tropical Erin y de las mareas vivas de agosto. Una situación que ha obligado a mantener la prohibición del baño en prácticamente todo el litoral gaditano durante la última semana de agosto, el mes clave de la temporada estival.

El Ayuntamiento de San Fernando ha informado este mediodía de que la playa isleña ha vuelto a abrirse al baño, eso sí, advierte a los usuarios de la necesidad de extremar la precaución a la hora de meterse en el agua con la bandera amarilla, que se ha izado nada más iniciarse los servicios de vigilancia y salvamento en esta jornada.

Camposoto, de esta forma, empieza a recuperar la normalidad para afrontar el último fin de semana de agosto. Previsiblemente, con la llegada de septiembre -y a pesar de que la temporada se mantiene hasta mediados de mes- la afluencia de bañistas empezará a descender.

Chiclana

La playa de La Barrosa vuelve hoy a estar abierta al baño, después de tres días en los que ondeó la bandera roja en el litoral, debido al mar de fondo reinante en la zona. Hoy será la bandera amarilla la que predomine, permitiendo así que las personas usuarias puedan volver al agua.

“Nuestra playa de nuevo está apta para el baño, tras ese mar de fondo que hacía que no fuese segura para los bañistas”, señaló la delegada municipal de Playas, Ana González, quien anunció que será la bandera amarilla la que predomine durante toda la jornada en La Barrosa.

Además, la edil pidió “la normal precaución, puesto que esta bandera así lo indica”. También incidió en la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de socorrismo y salvamento, “que siempre están velando por la seguridad de las personas”.

El Puerto

Tras el episodio de mar de fondo que obligó a izar la bandera roja en el litoral portuense el pasado martes, la normalidad ha vuelto a las playas de la localidad.

Según la información facilitada por el servicio municipal de playas, todo el litoral portuense cuenta ya con la bandera verde ondeando, salvo una zona muy concreta de Santa Catalina, llamada Punta Brava, que comprende desde El Buzo hasta el Pinar de Mochicle. En esta zona sigue ondeando la bandera amarilla, ya que cuenta con un fondo rocoso, donde suele haber corrientes.

Costa Noroeste

Las playas de Sanlúcar, Rota y Chipiona regresan progresivamente a la normalidad tras una semana donde los bañistas han tenido que estar pendiente de la situación de la mar. El mar de fondo, las pleamares y el oleaje han provocado que, en toda la provincia, y concretamente en la Costa Noroeste, se hayan vivido imágenes que no se veían desde hace años en estas fechas, como el caso de Rota, donde se prohibió el baño durante horas en casi todas sus playas por la peligrosidad del mar. Este viernes, y con vistas al último fin de semana de agosto, la bandera verde ya ondea en casi el 100% de las playas de la Costa Noroeste.

En el caso de Sanlúcar, donde las condiciones del agua son diferentes al ser la desembocadura del río, la normalidad ya es total, instaurándose la bandera verde tras varios días de color amarillo. Además, desde protección civil confirman que no hay previsión de que durante el fin de semana vuelva a cambiar el color de la bandera de los puestos de los socorristas.

Por parte de Rota, donde se ha vivido la peor situación estos últimos días, también se está volviendo gradualmente a la normalidad. La bandera ya es verde en todas las playas de la localidad, salvo en Punta Candor, una de las playas salvajes de Rota en la que suele haber más oleaje por las condiciones meteorológicas y actualmente la bandera es amarilla. Sin embargo, no se prevé que vaya a empeorar la situación en ninguna de sus playas, por lo que los bañistas podrán disfrutar de los últimos días de agosto en la localidad.