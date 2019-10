Las plantas de gestión de residuos denuncian que las aseguradoras se niegan a cubrir los incendios

Las empresas del sector de gestión de residuos de la provincia de Cádiz se están encontrando con la negativa de las aseguradoras a dar cobertura por incendios a estas instalaciones. "Es un grave problema a nivel nacional que está afectando directamente a nuestras empresas", asegura Gonzalo Ganaza, presidente de CEC Medioambiente, patronal que aglutina al sector dentro de la Confederación de Empresarios de Cádiz.

Según la organización, las aseguradoras rechazan renovar las pólizas por incendio a medida que van venciendo, "o en aquellos casos que se les da una opción la prima es muy elevada". En cambio, no hay problema para asegurar otras pólizas de responsabilidad ambiental.

Esta medida es la respuesta del sector asegurador a la proliferación de incendios relacionados con residuos registrados en los últimos años en España. Grupos ecologistas han contabilizado 270 incendios en este periodo, aunque este dato incorpora también los siniestros declarados en los puntos limpios, no sólo las plantas de reciclaje.

Sin embargo, la provincia de Cádiz es de la que menos siniestros ha declarado. En mayo de 2016, o un incendio en la planta de Las Calandrias afectó a parte de la maquinaria. Dos años después, en mayo de 2018, se declaró otro incendio en una nave de un polígono de Arcos. El último siniestro se produjo el pasado mes de septiembre en el vertedero de Algaida de Sanlúcar.

Desde CEC Medioambiente se considera que las aseguradoras "están magnificando el número y dimensión de los siniestros por intereses ajenos al sector, demonizado esta actividad". "No es correcto incluir en los elementos de riesgo siniestros que no son del sector, en vertederos ilegales o instalaciones no autorizadas llenas de basuras y de plásticos", puntualiza la patronal.

La gestión de residuos es una actividad clave en la provincia, que es la que más residuos genera por habitante y la segunda provincia que más energía consume por habitante, según datos de la patronal. Cádiz aglutina el 15,21% del empleo de las empresas medioambientales de Andalucía, un sector formado por más de 40.147 compañías. "El impacto de esta política de las aseguradoras pone en riesgo este sector", lamenta Ganaza, que incide en que "esta negativa no tiene sentido".