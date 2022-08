Cinco personas heridas al salirse de la carretera un minibús en Medina Sidonia

Cinco personas han resultado heridas tras salirse de la carretera un minibús en Medina Sidonia, según informa Emergencias 112 Andalucía. El teléfono 112 recibió, minutos después de las 06:00 horas, una llamada en la que se informaba de una salida de vía de un minibús en la una curva de la carretera provincial CA-202, entre el ventorrillo El Carbón y El Galapacho.

El vehículo cubría un servicio de una boda desde Lebrija hasta Chiclana pasando por Medina Sidonia. Acudieron al lugar una dotación de Policía Local de Medina Sidonia y Bomberos, además de tres ambulancias.

De las once personas que viajaban en el minibus se confirma que el accidente se ha saldado con cinco personas heridas, ninguna de ellas menor de edad. Todos fueron evacuados al hospital de Puerto Real. Según la investigación abierta, no hay implicado ningún otro vehículo, y el siniestro se pudo deber a un error de cálculo en la última curva, ya que el conductor no conocía la zona.

Los pasajeros ilesos fueron trasladados por otro bus de la empresa transportista. La Policía Local de Medina Sidonia realizó el atestado policial por ser una vía de su exclusiva competencia.

Los servicios sanitarios han confirmado al 112 que el accidente se ha saldado con cinco personas heridas: dos mujeres de 36 y 60 años, dos hombres, de 34 y 71 años, y una quinta persona de la que no han trascendido datos.