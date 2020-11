El Parlamento expulsa a Teresa Rodríguez y siete diputados más del grupo Adelante Andalucía

La Mesa del Parlamento autonómico ha acordado este miércoles, con los votos del PSOE-A, Ciudadanos y Vox, y la abstención del PP-A, declarar tránsfugas a la presidenta del grupo de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y a siete diputados afines, una decisión que rectifica la adoptada hace quince días.

La decisión se basa en la aplicación de los criterios del Pacto Antitransfuguismo acordado en el Congreso por once partidos que endurece las condiciones para este tipo de situaciones y recomienda su aplicación en las distintas instituciones, según fuentes parlamentarias.

Los diputados afectados, entre ellos también los parlamentarios por la provincia de Cádiz José Ignacio García y Ángela Aguilera, ya han anunciado que recurrirán por todas las vías posibles la decisión de la Mesa, al considerar que sus miembros actúan contra la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y contra el criterio del informe jurídico de la Cámara, por lo que creen que podrían incurrir en un delito de "prevaricación".

Teresa Rodríguez y los siete expulsados pasan ahora a tener la condición de diputados no adscritos, con lo que pierden la mayor parte de sus derechos políticos y de asignaciones en el Parlamento andaluz.

En declaraciones a los medios, la exrepresentante en la Mesa por Adelante, Maribel Mora, ha calificado de "escándalo sin precedentes" la expulsión, una "vergüenza en contra" del informe de los letrados del Parlamento y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC).

"La expulsión no es legalmente posible y han tenido la osadía de decir que se trata de un criterio interpretativo en aplicación del Pacto Antitransfuguismo que aún no se ha aprobado y no puede tener efectos retroactivos", ha esgrimido.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha defendido la decisión de la Mesa del Parlamento de expulsar a Teresa Rodríguez y a siete diputados afines tras ser preguntado por los periodistas en rueda de prensa. "Lo que hemos hecho hoy es refrendar la posición que ya expresamos", ha indicado, al tiempo que ha señalado que el Pacto Antitransfuguismo "firmado por todos los partidos de ámbito nacional avala, de alguna manera, lo que se ha hecho en el Parlamento de Andalucía".

Ha recordado que, a diferencia de otros grupos, el PSOE "siempre, desde el principio, ha mantenido la misma posición", en referencia a su voto favorable en la anterior reunión de la Mesa del Parlamento.

Así, ha explicado que el PSOE es "respetuoso" con lo que dicen los partidos, en alusión al escrito que presentó la portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto (IU), que señalaba que una serie de diputados "ya no pertenecían a uno de los partidos (Podemos) de la confluencia".