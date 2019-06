A un ritmo bastante más pausado de lo que es normal por estas fechas. Así entran en su fase decisiva las negociaciones postelectorales entre las diferentes formaciones políticas cuando queda poco más de una semana para que se constituyan los nuevos ayuntamientos emanados de las urnas en las elecciones del 26 de mayo.

De momento, y tras unos primeros días dedicados a las valoraciones de los diferentes líderes políticos y a los primeros contactos en el ámbito local, las direcciones provinciales de los partidos han iniciado sus primeras reuniones para intentar amarrar alcaldías y/o gobiernos pensando en las investiduras del sábado 15 de junio.

Pero estos contactos no han deparado hasta ahora avances firmes debido sobre todo a que la incertidumbre de la política nacional se está convirtiendo en un freno claro. Y es que, por ejemplo, Ciudadanos está a expensas de lo que determine su dirección nacional cuando tiene que decidir si mantiene a la lista más votada en tres alcaldías de la provincia como las de El Puerto (que sería para el PP), Los Barrios (para el partido independiente LB 100x100) y Benaocaz (para el PSOE) o si propicia relevos en algunas de estas poblaciones o en todas.

De momento solamente ha trascendido que la dirección provincial del PP que comanda Antonio Sanz está ya en contacto con el resto de fuerzas políticas y que el PSOE gaditano, con su secretaria general, Irene García, a la cabeza, mantuvo este miércoles sus primeras reuniones con las direcciones de IU y Andalucía por Sí (AxSí) y que en los próximos días tiene pensado hacer lo propio con Podemos y con Ciudadanos. Los socialistas solamente han excluido de su ronda de contactos al PP y a Vox.

Aunque todo está aún en fase embrionaria, la localidad en la que, a priori, más peligra la lista más votada es en Paterna de Rivera. Un acuerdo que se da por hecho entre AxSí y el PP arrebataría esta Alcaldía jandeña al PSOE en beneficio del andalucista Andrés Díaz.

Y en los últimos días va ganando opciones la posibilidad de que Antonio Romero (Podemos) pierda la Alcaldía de Puerto Real en beneficio de la socialista Elena Amaya. De momento, parece haberse difuminado ya la opción de que concejales del PSOE entren en un gobierno con Podemos, con lo que gana enteros la alternativa de un acuerdo PSOE-AxSí que, en cualquier caso, no parece fácil de cerrar.

Con respecto a otras poblaciones, en el PSOE son muy optimistas con salvar las alcaldías de Benalup-Casas Viejas y Olvera, al tiempo que descartan cualquier maniobra a varias bandas para arrebatar Conil y/o Medina Sidonia a IU.

Y en las filas del PP cada vez crece más el optimismo con respecto a la posibilidad de recuperar cuatro años después la Alcaldía del El Puerto. Este reto se ha convertido en una prioridad para un PP que precisa para ello de la benevolencia de Cs, partido con el que gobierna en coalición en la Junta. Y no parece que la formación que lidera en Andalucía Juan Marín vaya a abrir en El Puerto una guerra con el PP, aunque a cambio no sería de extrañar que Ciudadanos volviera a formar parte de un gobierno de coalición en Sanlúcar. No obstante, el PSOE tiene también la posibilidad de abrir la puerta del gobierno sanluqueño a IU.