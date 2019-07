La enconada situación de la política nacional enseña la patita en el acuerdo que han rubricado el PSOE y Ciudadanos (Cs) para gobernar juntos en Sanlúcar. El contenido del pacto entre ambos partidos no rebasaría el interés puramente municipal si no fuera por el compromiso que cierra el documento de 14 páginas que el pasado viernes suscribieron el alcalde socialista, Víctor Mora, y el portavoz local de la formación naranja, Javier Gómez Porrúa.

El párrafo en cuestión empieza diciendo que sendas fuerzas políticas defienden “la unidad de España y el Estado de las Autonomías como garantía de un país de ciudadanos libres e iguales”. Este compromiso común lo concretan manifestando que “contemplamos la utilización de todos los instrumentos de nuestro Estado democrático de Derecho para hacer frente al separatismo y a cualquier amenaza hacia nuestra Constitución, así como para asegurar la convivencia, la protección de los derechos de todos los ciudadanos y la neutralidad de las instituciones y espacios públicos, incluida la aplicación del artículo 155 en Cataluña en caso de que el Govern de la Generalitat siga sin acatar el orden constitucional”. Queda dicho.

El carácter excepcional del pacto firmado por el PSOE y Cs en Sanlúcar dada la coyuntura política actual, con dos partidos que parecen condenados a no entenderse en prácticamente todos los ámbitos, ha aflorado de una manera pintoresca en este acuerdo que no deja de ser estrictamente municipal. Habida cuenta de cómo está el patio nacional, el plus para la justificación requerida ha venido de la mano de Cataluña. Una forma peculiar que ha encontrado esta ciudad gaditana para situarse en el mapa, por si no fuera suficiente con sus innumerables atractivos turísticos y, por supuesto, la Primera Vuelta al Mundo.

Precisamente, la celebración del V Centenario de esta gesta ocupa un lugar destacado en el acuerdo de gobierno. Entre las iniciativas que recoge el documento figura la puesta en marcha de “un plan turístico adaptado a los proyectos y actividades programados desde el Ayuntamiento de Sanlúcar, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España” para esta conmemoración.

El acuerdo contiene también, por ejemplo, la promesa de construir “a través de fondos europeos” el denominado Teatro de la Circunnavegación como un espacio escénico “adecuado a la población y a la actividad cultural de Sanlúcar”.

Además de ejecutar “todos los proyectos relacionados con el V Centenario”, plantea promover otros nuevos con la finalidad de “atraer a la ciudad todos aquellos eventos o actividades públicas o privadas o de la comisión para conmemorar dicha efeméride y reivindicar el papel de Sanlúcar en la Historia”. El pacto concreta actuaciones en materia de infraestructuras como la creación del llamado Mirador del V Centenario en la zona de Pino Alto o la adecuación de Las Covachas como Centro de Interpretación de la Manzanilla.

El pacto firmado arranca con los planteamientos económicos, entre los que destaca la bajada de los impuestos “a las familias y empresas”, la eliminación de “las multas que tengan un mero afán recaudatorio” y la aplicación de las medidas recogidas en las auditorías externas realizadas en las empresas municipales años atrás. En otro punto habla de llevar a cabo “una auditoría que permita reorientar todo el gasto superfluo del presupuesto municipal a los servicios públicos esenciales”.

El acuerdo también promete “cerrar todos los chiringuitos políticos, acabar con los enchufados de los partidos y reestructurar todas las entidades municipales sin utilidad o con funciones duplicadas”.

En materia de limpieza pública, una cuestión que genera numerosas quejas en la población, plantea un puñado de medidas. Promover un plan municipal de choque contra el paro que incluya escuelas taller y talleres de empleo, “actualizar” el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ejecutar “un plan integral de polígonos industriales”, construir viviendas sociales y estudiar la posibilidad de ampliar la temporada de playas son otras promesas contenidas en el pacto, que, lógicamente no se olvida de proyectos pendientes desde hace años como el traslado de la Feria de la Manzanilla ni de los recogidos en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), cuya inversión total asciende a 12,5 millones de euros.