De opositor sin ganas a fiscal jefe de Cádiz

Con "responsabilidad" y "satisfacción personal y profesional", Ángel Núñez ha tomado posesión de su cargo como fiscal jefe de Cádiz este lunes en la sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz, en un acto en el que fue amadrinado por la fiscal Virginia Alonso y al que acudieron numerosos representantes institucionales del ámbito judicial de la provincia así como la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, que presidió la celebración.

Núñez arrancó su discurso con una noticia publicada por este medio hace más de diez años, titulada 'De opositor sin ganas a fiscal independiente y comprometido'. "Me gustó el titular. Resumía de manera precisa un aspecto biográfico junto a una dimensión aspiracional. Dije entonces que fueron geometrías del azar -y no la vocación— las que llevaron a un licenciado en Derecho al que le habría gustado estudiar Filosofía a convertirse en fiscal. Y dije también que en mi desempeño en estas salas aprendí la dimensión ética de la Justicia, siempre bajo aquella máxima de Claudio Magris que enseña que la ley es tutela de los débiles, porque los fuertes no necesitan de ella", manifestó.

El nuevo fiscal jefe de Cádiz explicó que en sus más de treinta años de ejercicio, "junto a los mejores compañeros y compañeras", ha descubierto que "el Derecho es un escrito en cadena, una obra colectiva. Lo que, a propósito del Ministerio Fiscal, un jurista español denominó 'la imparcialidad colectivamente reflexionada'".

"Pero ahora me interesa, sobre todo, la parte segunda de aquel titular" -prosiguió su intervención- "porque, a modo de lema, de ideal o de divisa, sintetiza mis aspiraciones para este mandato que ahora se inicia. Independencia imparcialidad y compromiso. Un compromiso inquebrantable y exclusivo con la legalidad, con los derechos de los ciudadanos y con el interés público".

Según reseñó en su discurso Núñez, "responsabilidad es lo primero que me suscita asumir la jefatura de la Fiscalía Provincial. Sentido de un deber de cuya medida soy consciente porque creo conocer en profundidad la complejidad de los problemas que padecemos y de los retos a los que nos enfrentamos. Pero faltaría a la verdad si no dijera que siento también una enorme satisfacción personal y profesional. Primero, porque fueron compañeros y compañeras, algunos de mayor antigüedad que yo en la carrera fiscal, los que me animaron —me empujaron casi— a decidirme a optar al cargo. Cualquiera de ellos o ellas podría estar hoy en mi lugar y muy probablemente para hacerlo mejor que yo. El segundo motivo de satisfacción fue obtener el apoyo unánime del Consejo Fiscal en la propuesta para mí nombramiento. Todo ello no hace sino acentuar la responsabilidad que asumo".

Después de mencionar la complejidad que entraña Cádiz, "con casi cuatro provincias en una", Núñez indicó que la Fiscalía de Cádiz se ha caracterizado históricamente por su acusada mezcla entre juventud y veteranía, "lo que constituye, sin duda, una ventaja porque propicia el mutuo enriquecimiento entre el lógico entusiasmo de quienes comienzan y la experiencia que otorga la madurez. No cabe mayor honor que asumir la dirección de este excepcional equipo. Compuesto muy mayoritariamente por mujeres, aquí no hay brecha de género". En este punto de su discurso, Ángel Núñez quiso tener palabras de agradecimiento para su predecesora en el cargo, la fiscal Ángeles Ayuso, de la que destacó su gran trabajo al frente de la Fiscalía de Cádiz.

"Los fiscales trabajamos con el mal. Y administramos dolor", afirmó el nuevo fiscal jefe de Cádiz. "No hemos descubierto los humanos otra forma de combatir la iniquidad. Por eso hemos de ser extremadamente cuidadosos. Beccaria y los ilustrados hablaban de la 'pena mínima necesaria'. La suavidad de las penas, decía Montesquieu, es propia de las sociedades civilizadas. El derecho penal no nace como desarrollo, sino como negación de la venganza, nos recuerda Ferrajoli. Pero, como fiscales activos en pro del interés social y abiertos a la sociedad, comprometidos con los intereses más necesitados de protección, hemos de estar siempre con las víctimas en su demanda de tutela".

Por último, Ángel Núñez tuvo palabras de agradecimiento para sus padres, presentes en el acto, y para su esposa, Ana Villagómez, fiscal delegada Antidroga de Andalucía y también delegada en Cádiz. "De mayor, quiero ser como ella", dijo Núñez para luego rematar su intervención con un "espero estar a la altura".