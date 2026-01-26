La ONCE reparte más de un millón y medio de euros en Arcos: "Aún no me lo creo, sigo en shock"

El sorteo del fin de semana de la ONCE del sábado 24 de enero sonrió ampliamente al municipio gaditano de Arcos de la Frontera. El sorteo del Sueldazo repartió 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, además de 9 premios de 20.000 euros, lo que suma un total de 1.680.000 euros para la localidad.

La suerte la dio Jesús Álvarez, vendedor de la ONCE desde hace apenas tres meses, en su punto de venta frente a la Caja Rural de la localidad. “Aún no me lo creo, sigo en shock” dice, con el jaleo de sus clientes, ya enterados, de fondo. “He repartido una serie entera – afirma, como intentando asimilarlo -. Una serie llena de ilusión y suerte”. El vendedor, emocionado, está “contento de habérselo dado a los que siempre le compran” y asegura que “va a celebrarlo con ellos”.

El sorteo del sábado estaba dedicado a Margarita Salas, bioquímica, dentro de la serie ‘Mujeres y Ciencia’ y dejó también parte de su fortuna en Jaén, con 100.000 euros repartidos con cinco cupones, 40.000 euros en Úbeda (Jaén) con dos más y 20.000 euros respectivamente en la capital sevillana y Torremolinos. Así, la ONCE ha repartido casi dos millones de euros en territorio andaluz. El resto de los premios han ido a parar a Castilla y León y Castilla La Mancha.

Sorteos de la ONCE

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Para este martes, 27 de enero, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 10 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.