La "suerte" de Chiclana con la ONCE: el sorteo deja 815.000 euros en la barriada de Carbonero

El sorteo de la ONCE del martes 13 de enero ha dejado su mayor fortuna en Chiclana. Allí, Óscar Izquierdo, vendedor desde el años 2023, ha repartido el mayor premio que ofrece el sorteo diario, medio millón de euros, más otros nueve cupones agraciados con 35.000 euros cada uno. Un total de 815.000 euros y el motivo por el que Izquierdo reconoce que "Chiclana tiene mucha suerte con la ONCE".

Izquierdo no podía mostrarse más feliz esta mañana al conocer que había dado un premio tan grande entre los vecinos que habitualmente acuden a él para buscar la fortuna en su punto de venta, situado en la barrida de Carbonero de la ciudad. "Empiezo bien el año", reconoce, una 'muy buena mano' si tenemos en cuenta que, según información oficial de la ONCE, es el tercer gran premio que da después de haber dado 200.000 euros un sábado y otros 70.000 euros un lunes. "Me alegro sobre todo por la gente, es una alegría contagiosa", afirma.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Por su parte, el Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE pone en juego este martes un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón. Y hoy también el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 10 millones de euros.

