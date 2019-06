Aunque no hay documento alguno firmado las direcciones provinciales del PSOE y de Izquierda Unida (IU) han alcanzando un pacto de no agresión que pemitirá el gobierno de la lista más votada en cuatro municipios gaditanos: Conil, Medina Sidonia, Benalup-Casas Viejas y Olvera. Curiosamente Chipiona ha quedado fuera de esta relación.

El PSOE se va despidiendo de Paterna y de Benaocaz

A 48 horas de que se celebren las sesiones de investidura en todos los ayuntamientos de la provincial, el PSOE ya sabe que puede ir recogiendo dos de estas alcaldías, en concreto las de Paterna de Rivera y Benaocaz. Porque aunque aún no hay ni un acuerdo cerrado, y aunque desde el PSOE se asegura que pelearán por conservar ambas alcaldías hasta el final, cada día que pasa parece más claro que el andalucista Andrés Díaz será el nuevo regidor paternero con el apoyo del Partido Popular y que en Benaocaz los populares y Ciudadanos cerrarán un acuerdo que aupará a la Alcaldía a Ana Belén García Bohórquez (PP). En Paterna, la novedad estriba en que el candidato andalucista no quiere firmar el pacto con el PP antes de la investidura. “La relación entre ambos partidos es buena pero prefiero esperar a que pase el sábado para cerrar luego el reparto de delegaciones”, reflexionaba ayer un Andrés Díaz que asegura que no ha recibido ninguna llamada desde el PSOE para negociar y que precisa que los ediles del PP le voten el sábado. De no ser así Lucía Torrejón (PSOE) sería la alcaldesa. Y en Benaocaz se da por hecho un pacto PP-Cs para apartar de la Alcaldía al socialista Antonio Venegas. Lo que falta por decidir es si la Alcaldía será los cuatro años para la candidata del PP o si la compartirá con la alcaldable de Cs, Olivia Venegas, a razón de dos años cada una.