No obstante, todo apunta a que ambos partidos seguirán negociando en los próximos días para intentar cerrar un acuerdo entre dos formaciones políticas que, eso sí, están abiertamente enfrentadas desde hace una década. Y es que los recelos a este acuerdo de gobierno existen en las filas socialistas pero también en las andalucistas, donde se recuerda, por ejemplo, que el PSOE fue clave para la condena contra la ex alcaldesa Maribel Peinado o que los socialistas se unieron al resto de partidos en Puerto Real para denunciar una supuesta compra de votos de los andalucistas en la jornada electoral del 26-M, algo que se desmiente rotundamente desde AxSí. Aún así, ambos partidos sí han vivido en total armonía en el gobierno de la Diputación gaditana en los últimos cuatro años, un dato que puede terminar siendo importante para sellar este pacto.

También va ganando enteros la posibilidad de que el PSOE se despida de la Alcaldía de Benaocaz pese a haber ganado estos comicios, aunque perdiendo la mayoría absoluta. Ello es reconocido por el actual regidor, Antonio Venegas , que no deja lugar a la duda cuando afirma que desde las elecciones nadie le ha llamado. "Ni el PP, ni Ciudadanos quieren hablar conmigo. Así que lo tengo clarísimo: me van a echar a la calle".Ante el silencio de las candidatas del PP ( Ana Belén García Bohórquez ) y de Cs ( Olivia Venegas ), es el alcalde en funciones el único que habla para asegurar que ambas "van a pactar y se van a repartir la Alcaldía dos años cada una".

Salvar Conil y Medina Sidonia es la prioridad absoluta de IU

En un contexto en el que todos los partidos políticos tienen claro cuál es su objetivo principal de cara a las investiduras del día 15, en IU no tienen duda: todo pasa por salvar las alcaldías de Conil y de Medina Sidonia. Una lectura fría de los resultados electorales lleva a pensar que IU debería tener ambas plazas aseguradas pese a no haber alcanzado mayoría absoluta. Y es que cualquier relevo pasa por una alianza obligatoria entre PSOE y PP que precisaría además del apoyo de AxSí en Conil y de Cs en el caso asidonense. Todo ello parece rocambolesco y casi imposible, pero en IU no las tienen todas consigo. Es más, hay ediles izquierdistas que apuestan abiertamente por castigar al PSOE allí donde sea posible si terminan cayendo Medina u Olvera, aunque este pensamiento no es refrendado por la dirección provincial de IU.