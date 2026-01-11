Las navidades se saldan con esperas de hasta 72 horas para una cama en el Hospital de Puerto Real

Los principales hospitales de la provincia han sufrido durante las semanas del periodo navideño un escenario que unía, a las ya sabidas “vacaciones sanitarias” de las fechas, un pico de gripe que aún era potente, al haberse adelantado la temporada máxima de contagios respecto a lo que solía ser el periodo habitual, hacia mediados de enero. Todo ello, a pesar de que —al igual que otros años– desde el Servicio Andaluz de Salud se puso en marcha el Plan de Navidad, abriendo bolsas de empleo para cubrir los meses de diciembre y enero.

Así, según apunta la sección sindical de UGT en el Hospital de Puerto Real, la situación en Urgencias durante estas semanas ha llegado a ser “caótica”: “Desde finales y durante principios de año ha habido un periodo de alta frecuentación, con personas esperando 72 horas en una camilla o un sillón para que les dieran una cama –comentan–. Esta semana hemos estado intentando hablar con dirección de Enfermería a ver qué se puede hacer por la humanización del paciente y la dignidad de la calidad asistencial”.

A primera hora de la tarde del pasado 7 de enero, por poner un ejemplo, el Clínico contabilizaba un total de 32 ingresos pendientes de subir a planta, “más todos los retrasos de Cirugía, ya que esta Navidad han cerrado bastantes quirófanos –indica la portavoz–. Los compañeros sanitarios están quemados y el hospital, a día de hoy, tiene un colapso importante".

La situación no es muy distinta en el Puerta del Mar o en el de San Carlos. Mientras que en el hospital isleño se han cerrado “plantas y quirófanos”, en el Puerta del Mar también se han repetido las jornadas con el servicio de Urgencias saturado y sin camas disponibles para hacer ingresos.

Desde el hospital gaditano, UGT subraya que no la situación no es muy distinta a la que llevan viviendo ya desde hace un tiempo, con “recortes, listas de espera saturadas, cierres de plantas sine die, derivaciones a clínicas privadas, falta de personal, recortes de derechos respecto a permisos y licencias de los profesionales, saturación de urgencias y UCI, descontento generalizado del personal o instalaciones obsoletas que se someten a obras poco efectivas y que se demoran en el tiempo”.

EL HOSPITAL DE JEREZ, LA EXCEPCIÓN

En el caso del hospital Punta de Europa, en Algeciras, el sindicato CSIF ha denunciado la “insostenible saturación” que sufre el centro, hasta el punto de que ha sido necesario habilitar la sala de espera de Urgencias como zona de ingresos para poder atender a todos los pacientes.

De hecho, según indica este sindicato, entre el domingo 4 y el lunes 5 se llegaron a contabilizar hasta 42 personas ingresadas en Urgencias, repartidas entre la propia sala de espera, el área de observación y distintas zonas de tratamiento.

La excepción a toda esta tónica ha sido el Hospital de Jerez que, en comparación con otros años, ha pasado unas navidades tranquilas. A partir de la información de la sección de UGT, no ha habido saturación en servicios como UCI, Urgencias u Observación. De hecho, el tercer módulo que se suele poner en marcha en Observación cuando la atención se desborda ni siquiera se ha puesto en marcha: “Tampoco –indican– se han ocupado todas las camas de la UCI, aunque ha habido días de mucha afluencia. La explicación podría estar –comentan– en que la incidencia de la gripe A no ha sido tan alta como en otras localidades".