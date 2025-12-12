Los contagios de gripe se disparan en Cádiz a las puertas de las celebraciones de la Navidad

España alcanzó la semana pasada el nivel epidémico el síndrome gripal, una situación sanitaria de la que se están resintiendo también los gaditanos. En la provincia, los casos por cada 100.000 habitantes han pasado de 19,6 a 48,9 en apenas una semana, un aumento de más del doble de casos en tan sólo siete días.

Sanz confirmó este martes que la tasa de incidencia de la gripe se sitúa en Andalucía en 33,5 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que triplica la registrada hace una semana y que ha "superado el umbral epidémico". En su intervención del jueves, el consejero ha detallado que hasta la fecha están vacunados más de 1,7 millones de andaluces. En las residencias, el 90% de los mayores han sido vacunados contra la gripe; la tasa en el caso del Covid es de un 70% en estos centros".

"Andalucía ha superado ya, en poco más de dos meses, el total de vacunas frente a la gripe administradas en toda la campaña de vacunación anterior con 1,73 millones de dosis de la vacuna antigripal", apuntó el consejero, que ha destacado haberse adelantado al resto de España en la campaña 2025-2026 contra la gripe y otros virus respiratorios y haber puesto en marcha un plan de acción propio contra la gripe.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) habilitará este próximo sábado 13 de diciembre puntos de vacunación en centros comerciales y zonas de gran afluencia en Andalucía para vacunar sin cita contra la gripe. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en la comisión parlamentaria a preguntas del PP. En la provincia de Cádiz habrá puntos en ocho centros comerciales y plazas de abastos de distintos municipios.

El despliegue territorial, cuya información está disponible en la web del SAS (https://sspa.lajunta.es/sabadosincita), contempla la habilitación de puntos de vacunación en ocho provincias, preferentemente en centros comerciales y localizaciones estratégicas de alto tránsito. El operativo, con 150 enfermeras en total. Tal como ha subrayado el consejero, esta jornada sin cita que "se suma a las jornadas sin cita organizadas los miércoles en los centros sanitarios, que está teniendo un estupenda acogida.

Los puntos habilitados serán:

San Fernando: CC Bahía Sur 11:30-19:30

Arcos: Plaza de Abastos 8:00-15:00

Jerez: CC Carrefour Norte 11:30-19:30, CC Carrefour Sur 11:30-19:31 y Plaza de Abastos 8:00-15:00

Sanlúcar de Barrameda: Plaza de Abastos 8:00-15:00

La Línea de la Concepción: CC Gran Sur 11:30-19:30

Algeciras: CC Puerta de Europa 11:30-19:30

Uso de mascarillas

Sanz ha advertido de que la campaña de gripe es "especialmente virulenta" este año, ya que la variante del virus "no ha sido la dominante" en los últimos años, y que por tanto la inmunidad es menor en la población. El consejero de Sanidad ha confirmado que hay centros y hospitales en los que, ante la incidencia de la gripe, han decidido que el uso de la mascarilla sea obligatorio, según ha recogido Europa Press.

La recomendación del uso de mascarillas en los ambulatorios, centros de salud, hospitales y residencias de mayores estará en vigor en Andalucía hasta el 8 de enero, "sin perjuicio de que en ese plazo se pueda dictar nueva orden dejando sin efecto la presente cuando se produzca un retorno al escenario" de control y evolución favorable de la incidencia del virus de la gripe y covid. Según informan fuentes de la Junta, "la previsión es ampliar el plazo, siempre atendiendo a la evolución de la temporada de gripe".