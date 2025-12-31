Los ambulatorios de Bahía de Cádiz-La Janda, cogidos con pinzas en pleno pico de gripe

La atención asistencial vuelve a cojear durante estos días en muchos centros de salud gaditanos. Así, en un periodo navideño que viene a coincidir con una incidencia adelantada de la gripe, en los ambulatorios del Distrito Bahía de Cádiz- La Janda vuelve a ser imposible encontrar una cita, presencial o telefónica, con normalidad.

Mientras que en algunos centros de la capital gaditana, la media se coloca en un par de semanas para la atención convencional, sea presencial o telefónica –colocando citas entre el 13 y el 16 de enero–; en otros casos lo común es que salga la notificación de alerta en la que se comunica que no es posible gestionar la cita a través del método convencional (la app de Salud Responde), y convocan al usuario a mandar una solicitud al centro de salud, que será el encargado de contactarle en menos de 72 horas.

Algo mejor se presenta la situación en pediatría, donde en El Olivillo es posible encontrar citas sin problema; en el dispensario de La Merced, sin embargo, no ha sido posible encontrar un hueco en toda la Navidad, aunque ya hay citas para el próximo 8 de enero.

En centros de salud de Chiclana, también las citas en medico de cabecera saltan a los 14 días, a igual que sucede en los de San Fernando; mientras que en Puerto Real, nuevamente, se generaliza el emplazamiento para llamada desde el sanatorio correspondiente para asignación de visita.

HASTA EL 22 DE ENERO EN EL PUERTO SUR

Similar situación se vive en los centros de salud de El Puerto, donde es común la aparición del aviso de contacto entre quienes solicitan ver a su médico de cabecera. Aunque hay casos, como el de El Puerto de Santa María Sur, en el que la ventana de citas con el médico de cabecera no aparece a través de la aplicación hasta el 22 de enero; mientras que pediatría puede acumular un retraso que los coloca hasta pasadas las fiestas. Peor es la situación en este mismo ambulatorio si tienes citas de enfermería, donde la opción pasa por ser atendido como urgencia.

Todo ello se produce no sólo en la esperada rémora que se da en el sistema sanitario durante el periodo vacacional, sino coincidiendo con el pico de casos de gripe de la temporada, que este año se ha adelantado unas semanas a lo que solía ser habitual (principios o mitad de enero). Un adelanto que ha traído una nueva cepa de la gripe A –sobre todo, en la variante K del virus–, que tiene mayor capacidad de transmisión e incluso se muestra más resistente ante las vacunas.

El número de casos durante el último registro realizado por el SiVIRA (Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda) muestra incluso un cierto descenso de la casuística a 21 de diciembre, con una tasa de 843 casos por cada 10.000 habitantes (tras el pico máximo de 845 a principios de mes) en el conjunto del país. Sin embargo, se espera que pueda darse una nueva subida tras la finalización de las reuniones navideñas.