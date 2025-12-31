CSIF pide dimisiones en la directiva del Distrito Sanitario Cádiz-La Janda por primar rentabilidad sobre servicio

La sección sindical de CSIF en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda ha denunciado la actitud despótica de la dirección, tanto de la gerente como del director económico, “con maneras más cercanas al ámbito empresarial privado que de la gestión de servicios públicos”. Así, CSIF ha pedido al SAS la destitución de ambos responsables, ya que llevan tiempos “tomando decisiones arbitrarias, sosteniéndose en resquicios legales, pero de dudosa ética en un servicio público, que perjudican tanto a profesionales como a la ciudadanía”.

Así, el sindicato denuncia que la denegación de permisos y licencias a última hora se ha convertido en una constante, con la idea de no cubrir las sustituciones a pesar de haber profesionales en la bolsa de empleo. “Buscar la rentabilidad económica es una actitud de gestión de empresa privada, nunca de lo público, que está para garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía”, denuncian desde CSIF.

Igualmente, se están llevando a cabo traslados forzosos, y casi sin tiempo de preaviso, a personal de distintos dispositivos de apoyo (personal que no es fijo en un centro de salud) a otros centros. Esto, aunque tenga respaldo legal, CSIF subraya que es algo “que no se había hecho nunca; y solo es desvestir un santo para vestir a otro”.

“¿De qué sirve que manden a unos trabajadores a cubrir un hueco en un centro de salud quitando personal de otro sitio?”, se preguntan desde esta sección sindical.

Por todo ello, CSIF espera que el Servicio Andaluz de Salud tome las medidas oportunas para impedir que los servicios públicos sean tratados como una empresa privada, donde solo prima la rentabilidad, el ahorro de costes y la generación de beneficios.

.