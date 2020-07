Andalucía Por Sí apoya las reivindicaciones de los trabajadores de Navantia de Puerto Real. Una representación andalucista ha estado hoy secundando las protestas de los trabajadores y trabajadoras de los astilleros de Puerto Real al que se han sumado igualmente compañeros de la planta de Navantia San Fernando.

“Estamos pidiendo que nuestros astilleros, la industria naval, sea tenida en cuenta como lo que es; un pilar fundamental en la economía de nuestro pueblo y la provincia. Estamos hablando de un sector que debe estar preparado y dotado de recursos suficientes para reactivar la economía y el panorama laboral de nuestra tierra por su componente de cabeza tractora en el sector industrial, y ahora más que nunca tras el varapalo que está suponiendo el Covid-19”, explica José Manuel Acosta, Coordinador Local de AxSí.

AxSí se muestra escéptica ante los anuncios del Gobierno que se realizan además, y de forma curiosa, con una convocatoria de manifestación sobre la mesa. No es la primera vez que los trabajadores se desayunan una lluvia de millones a la que luego no se le da continuidad en el tiempo.

“Coincidimos con la representación de los trabajadores en que esta medida no es un plan a futuro y pedimos que se cumpla el plan estratégico y que se le de continuidad a la carga de trabajo. No queremos que se repita la historia y los astilleros continúen recibiendo limosnas puntuales pues eso obligará a los trabajadores a volver a reclamar en las calles una solución de futuro a la situación”, continúa Acosta.

AxSí apuesta por una carga de trabajo dual, ya que la suma de encargos civiles y militares es la que podría garantizar el mantenimiento del importante tejido de empresas auxiliares asociadas al trabajo en la factoría.

“Queremos ser positivos y tenemos esperanza en que los responsables de la Junta y del Gobierno Central valoren la importancia de los astilleros en la zona más castigada de España. Esperamos que el anuncios del Ministerio de Hacienda se haga realidad y sea aprobado por el Consejo de Ministros cosa que aún no ha sucedido. No queremos que se utilicen las protestas de los trabajos para lanzar noticias que aún no están fraguadas y con la que se pretende contener el constitucional derecho a la manifestación”, finaliza el Coordinador Local de AxSí