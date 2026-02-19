Los nacimientos se hunden en la provincia de Cádiz con el peor dato en 160 años

La provincia de Cádiz bajó en 2025 por primera vez en décadas de los 8.000 nacimientos. Se quedaron en 7.919, con un descenso anual de -0,91%. Por el contrario, en el conjunto nacional el pasado año se cerró con un aumento de la natalidad del 1%, la primera subida en diez años.

Cádiz mantiene una tendencia a la baja en cuanto a nacimientos que parece no tener fin. Es cierto que no son decrecimientos exagerados de un año a otro, fueron 85 menos respecto a 2024, pero se es incapaz de romper con una racha que se cuenta ya por décadas. Este dato, a la vez, incide en el crecimiento de la población de la provincia que solo se salva gracias a la llegada de inmigrantes.

Por si fuera poco, el descenso de 2025 en Cádiz coincide con una leve mejoría de las cifras en buena parte del resto del país. De esta forma, el dato gaditano sitúa a la provincia en el puesto 37 en cuando a descenso porcentual de los nacimientos a nivel nacional.

Solo en Andalucía los nacimientos han crecido menos en Córdoba (-1,84%) y Jaén (-4,48%). Por el contrario, destaca el dato de Granada, con un aumento del 3,21%. Por número total de nacimientos, lidera en Andalucía este lista Sevilla, con 14.221, mientras que Málaga le sigue con 11.770. La que menos es Huelva, con 3.680 alquileres.

La caída de los nacimientos en la provincia es aún más grave si comparamos la estadística de 2025 con la de años, décadas e incluso siglos pasados.

Por ejemplo, el primer dato histórico que aporta el INE es de 1863. Hace más de 160 años nacieron en la provincia 12.797 niños y niñas, cerca de cinco mil más que en la actualidad. La diferencia fue aún mayor en 1900, con 16.334, ni más ni menos que el doble un siglo y cuarto después.

El récord de la natalidad se produjo a mediados de los años 60, con un boom que disparó los nacimientos en la provincia por encima de los 20.000. A partir de ese momento comenzó un leve pero continuado descenso hasta llegar a los 7.919 de 2025.

Por edades de los nuevos padres y madres, en 2025 tres hombres de menos de 15 años de edad tuvieron hijos en la provincia, y 105 apenas tenían entre 15 y 19 años. En estos mismos grupos, no hubo ninguna joven de 15 años pero sí 67 entre 15 y 19 años.

El mayor número de nacimientos se concentró en el grupo entre 30 y 34 años: 2.581 partos, seguido de 2.171 entre 35 y 40 años.

Cuatro mujeres fueron madres con más de 50 años y 23 tuvieron hijos en el grupo de 45 y 49 años.

Frente a la baja de la natalidad, la provincia mantiene desde hace una década un aumento sostenido de la mortalidad, producto fundamentalmente del envejecimiento de la población.

En 2025 se produjeron 11.331 decesos en la provincia, con un importante aumento del 7,60% respecto a 2024, cuando se produjeron 10.585.

Con estos datos y los de natalidad, el crecimiento vegetativo, es decir la diferencia entre los fallecidos y los nacidos a lo largo de un año, se afianza en Cádiz con un dato negativo de 3.412 personas.

Esta estadística es muy importante pues marca en buena parte el dinamismo poblacional de la sociedad. Incide de forma directa en el crecimiento de la provincia cada año.

Hoy, Cádiz cuenta con algo más de 1.266.000 habitantes. Si este censo dependiese únicamente del crecimiento vegetativo, la provincia llevaría ya unos años perdiendo población. Sin embargo, no ocurre así ya que el balance sigue siendo positivo entre los que se marchan de Cádiz y los que llegan a la misma. No está nuestra provincia entre las principales receptoras de inmigración, pero sí recibe a un número suficiente para evitar la caída del censo anual.