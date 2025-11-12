La población extranjera sitúa a Cádiz como la provincia que más crece en habitantes en Andalucía

La provincia de Cádiz alcanzó el pasado 1 de octubre su récord en población. Llegó a 1.266.110 habitantes, según la "Estadística Continua de Población" que ha publicado el INE. Este dato, en todo caso, no es el oficial. La cifra por la que se rigen todas las estadísticas de población del país es la que se cierre a 1 de enero de cada año, el resto de datos que se van publicando a lo largo de año en todo caso para ver la tendencia en cuanto a la evolución de habitantes en cada territorio.

El dato gaditano es en todo caso significativo no solo porque, aunque poco a poco, la provincia sigue creciendo en habitantes, sino porque ha sido la que más ha crecido en el último trimestre en Andalucía, incluso por encima de Málaga.

La estadística continúa de población aporta datos trimestrales, cerrados los días 1 de enero, abril, julio y octubre. En julio pasado, el anterior indicador, Cádiz contaba con 1.263.821 habitantes , lo que suponen 2.300 nuevos vecinos. El resto de las provincias andaluzas han crecido por debajo de Cádiz, o incluso han perdido habitantes entre julio y octubre. Sólo se le han acercado Granada (+1.700 nuevos habitantes) y Almería (+1.900). También aumentan Jaén (+700) y Huelva (+400). Por el contrario, en este corto periodo de tiempo han perdido habitantes Sevilla (-100), Córdoba (-900) y Málaga (-700). La pérdida en Málaga es significativa, pues es una de las provincias de toda España que mantiene un crecimiento de la población más potente desde hace unos años, acercándose incluso al censo de Sevilla.

En todo caso, si comparamos la evolución de la población durante el último año, lo cierto es que Cádiz se sitúa en un lugar intermedio, con un crecimiento global que roza los 5.000 nuevos habitantes desde octubre de 2024. Sin embargo, en este caso Málaga sí se dispara, con 13.000 vecinos más, a la que se le une Almería, con 12.000 más. Sevilla y Granada también superan a la provincia de Cádiz con 11.000 y 5.400 vecinos más. Huelva se queda con un crecimiento de 2.990 y Córdoba se mantiene a la baja, con 2.900 ciudadanos menos.

El riesgo de que Baleares adelante en habitantes a Cádiz

Este dato anual es el que podría alertar a la provincia y poner en riesgo su octava posición entre las provincias más habitadas de España (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga y Murcia van por delante). Y es que Baleares acumula varios años con un mayor aumento de habitantes en comparación con Cádiz. Según el INE a 1 de octubre cuenta con 1.255.061 vecinos. El último trimestre ha reducido en 200 personas la diferencia con Cádiz, pero si la comparación es anual el recorte ha sido de 6.000 personas, un dato más que significativo. Si se mantiene esta línea, Baleares habrá adelantado a nuestra provincia en el plazo de poco más de una década, según las estimaciones del propio instituto oficial.

En el análisis de las cifras cerradas a 1 de octubre pasado, se refuerza la importancia que tiene la llegada de población extranjera para mantener, aunque sea mínimamente, un crecimiento sostenido de la población.

Del 1.266.110 habitantes de esta fecha, 1.194.603 son españoles mientras que 71.507 son extranjeros. En el primer caso, apenas son 600 más que en el trimestre anterior, mientras quienes han venido de otros países han crecido en 1.700 personas. La importancia que supone la llegada de residentes originarios de otros estados es aún mayor en la comparativa anual, con un crecimiento de los nativos de apenas 36 personas, y de los extranjeros en cerca de 5.000. Marroquíes (+ 660) y colombianos (+350) son los que más crecen.

Hay el mismo número de gaditanos con 80 años que con menos de doce meses

Las cifras de octubre pasado reflejan otro problema ya conocido en la provincia desde hace años: el cambio de la pirámide de población, con una base cada vez más reducida en favor de los grupos de población con más edad.

En la provincia, el mayor número de residentes según la edad es el que cuenta con 49 años, que son 21.556. Por el contrario, a 1 de octubre pasado apenas estaban censados 7.972 niños y niñas con menos de un año. Un dato que va bajando año tras año, y que en esta ocasión es superado ya incluso por los vecinos gaditanos con 80 años de edad, que son 8.375, según el estudio del INE, y se acerca a los 7.687 vecinos con 81 años. Claro que en la provincia hay ya 213 residentes que superan el siglo de vida, y son más de 10.000 los que están en la década de los noventa.