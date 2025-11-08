Jubilados europeos, marroquíes y venezolanos, población extranjera en la provincia de Cádiz

La provincia de Cádiz, a pesar de su cercanía geográfica con el continente africano, presenta uno de los porcentajes de población extranjera más bajos de Andalucía, con un 5,3 % del total de habitantes (66.623 personas en 2024).
Porcentaje de población extranjera en Andalucía (2024)
Provincia
Total población
Población extranjera
% Extranjera
Almería
767.629
175.946
22,9%
Cádiz
1.261.144
66.623
5,3%
Córdoba
773.674
29.345
3,8%
Granada
942.795
83.450
8,9%
Huelva
537.148
60.116
11,2%
Jaén
617.905
24.136
3,9%
Málaga
1.788.988
338.177
18,9%
Sevilla
1.973.366
102.932
5,2%
Fuente: INE (Censo 2024) · Elaboración: M. Guillén
Población extranjera por municipio (2024)
Municipio
Total
Extranjera
% Extranjera
Alcalá de los Gazules
5.231
131
2.50%
Alcalá del Valle
4.932
84
1.70%
Algar
1.445
70
4.84%
Algeciras
125.047
11.841
9.47%
Algodonales
5.437
199
3.66%
Arcos de la Frontera
31.055
871
2.81%
Barbate
22.725
838
3.69%
Benalup-Casas Viejas
7.272
202
2.78%
Benaocaz
761
31
4.07%
Bornos
7.532
157
2.08%
Cádiz (capital)
111.180
3.071
2.76%
Castellar de la Frontera
2.990
157
5.25%
Chiclana de la Frontera
89.805
4.358
4.85%
Chipiona
19.915
723
3.63%
Conil de la Frontera
24.042
1.661
6.91%
El Bosque
2.249
103
4.58%
El Gastor
1.706
85
4.98%
El Puerto de Santa María
90.423
3.980
4.40%
Espera
3.776
50
1.32%
Grazalema
2.007
69
3.44%
Jerez de la Frontera
214.844
8.764
4.08%
Jimena de la Frontera
6.788
925
13.63%
La Línea de la Concepción
64.987
6.346
9.77%
Los Barrios
24.540
1.222
4.98%
Medina Sidonia
11.806
335
2.84%
Olvera
7.849
343
4.37%
Paterna de Rivera
5.516
85
1.54%
Prado del Rey
5.702
182
3.19%
Puerto Real
42.095
1.370
3.25%
Puerto Serrano
6.891
90
1.31%
Rota
29.960
1.740
5.81%
San Fernando
93.793
1.743
1.86%
San José del Valle
4.469
82
1.84%
San Martín del Tesorillo
2.754
559
20.30%
San Roque
34.617
6.139
17.74%
Sanlúcar de Barrameda
69.887
1.465
2.10%
Setenil de las Bodegas
2.636
46
1.75%
Tarifa
18.657
2.023
10.84%
Torre Alháquime
800
14
1.75%
Trebujena
7.051
169
2.40%
Ubrique
16.441
614
3.73%
Vejer de la Frontera
13.041
708
5.43%
Villaluenga del Rosario
467
14
3.00%
Villamartín
12.249
281
2.29%
Zahara
1.360
36
2.65%
Fuente: INE (Censo 2024) · Elaboración: M. Guillén
El Campo de Gibraltar concentra gran parte de la población extranjera, ya que en torno al 50 % de los extranjeros de la provincia residen en sus municipios. En Algeciras destaca una fuerte presencia marroquí, mientras que en La Línea de la Concepción predomina la población transfronteriza.En el resto de municipios del Campo de Gibraltar predominan las nacionalidades centroeuropeas.
Top nacionalidades extranjeras en Cádiz (2024)
País
Habitantes
% sobre total extranjero
Marruecos
12.897
20,2%
Reino Unido
6.360
9,9%
Venezuela
4.445
6,9%
Italia
1.941
3,0%
Rumanía
2.091
3,3%
Alemania
2.095
3,3%
Colombia
1.954
3,1%
Brasil
1.621
2,5%
China
1.592
2,5%
Portugal
893
1,4%
Fuente: INE (Censo 2024) · Elaboración: M. Guillén
Aunque Marruecos es el principal país de origen, con 12.897 residentes, pocos de los inmigrantes que llegan desde África acaban estableciendo su residencia definitiva en territorio gaditano. Las dificultades para acceder a una vivienda y el alto índice de desempleo obligan a muchos a trasladarse a otras zonas.
Distribución de población extranjera por continente (Cádiz, 2024)
Continente
Habitantes
% sobre total extranjero
Europa
27.365
42,8%
África
14.800
23,1%
América del Sur
11.500
17,9%
América Central y Caribe
4.000
6,3%
Asia
6.000
9,4%
Oceanía
100
0,2%
Total
63.976
100%
Fuente: INE (Censo 2024) · Elaboración: M. Guillén
Por otra parte, es abundante la presencia de europeos, especialmente procedentes del Reino Unido (6.360 personas), Italia (1.941) y Alemania (2.095), que eligen Cádiz atraídos por su clima templado y la calidad.
También destaca el crecimiento reciente de población latinoamericana, procedentes de Venezuela (4.445 personas), Colombia (1.954) y Brasil (1.621).