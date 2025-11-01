Cádiz envejece cada vez más: la ciudad con la edad media más alta de toda la provincia

Cádiz es una ciudad envejecida. Lo dicen las estadísticas y lo confirman, por ejemplo, el cierre de aulas escolares de cada año, y también la triste clausura de algún colegio por falta de alumnos.

Más allá de eventos festivos, o la llegada de familias de otros puntos de España y del extranjero que vienen a nuestras playas en la temporada estival, con lo que ello supone de presencia de menores y jóvenes en Cádiz, el día a día normal de la ciudad se mueve alrededor de una población mayoritariamente adulta.

Según el último estudio publicado por el INE, la edad media de los residentes en la capital se eleva ya a 47,6 años, con un incremento de dos años en apenas un quinquenio. Esta cifra sitúa a la capital en el liderato de la localidad con más edad media más alta de toda la provincia. En el otro extremo se encuentra Puerto Serrano, con 39,5 años. Este pueblo es también uno de los que tiene un mayor porcentaje de jóvenes con menos de 18 años, lo que entra en contradicción del envejecimiento de la Sierra y su constante pérdida de población.

Cádiz también está entre los municipios con un porcentaje más bajo de menores de edad. Ya apenas son el 13,2%, tras perder más de un punto y medio en el plazo de cinco años. Este dato es especialmente preocupante por toca de lleno al dinamismo de la ciudad. Por el contrario, sigue al alza el número de quienes superan los 65 años. Ya son más de un cuarto de la población total de la ciudad, 26,2%, con un incremento cercano a los 3 puntos desde 2018. Salvo Torre Alhaquime (24%) y Zahara (23%) hay un importante desequilibrio entre el dato gaditanos y el que se reflejan en los padrones de los restantes municipios. Puerto Serrano, por ejemplo, tienen 14 puntos menos que Cádiz y Los Barrios no llega al 15% de su población con más de 65 años. También destaca Chiclana, con el 15,6%, lo que le reafirma como uno de los motores de la provincia en cuanto a población.

Casi el 30% de los hogares, con un único residente

Este envejecimiento de la población en la capital no implica, sin embargo, que la ciudad lidere también el número de viviendas unipersonales, otro ejemplo de soledad en la sociedad actual. Del total de hogares que hay en Cádiz, el 29,9% está habitado por una sola persona, tres puntos más que hace cinco años. Aún siendo un porcentaje elevado la ciudad está en el puesto décimo quinto de la provincia, lejos de 46,4 de hogares unipersonales en Villaluenga del Rosario.

El estudio publicado por el INE repite este análisis, pero en clave local, atendiendo a los datos que marcan los diez distritos de la ciudad.

Curiosamente son los distritos de Puerta Tierra los que alcanzan una mayor edad media de sus residentes, entre 47,5 y 48,5 años. Y curiosamente también con El Pópulo, San Juan y Santa María donde este dato es menos elevados, oscilando entre los 45 y los 45,3 años de media. Santa María es, junto al tramo de extramuros más cercano al casco histórico, el distrito con un mayor porcentaje de menores de 18 años: son 13,9% una cifra tampoco extraordinaria. En el otro extremo, en la zona de la Alameda-Plaza de España apenas se llega al 11,8% de jóvenes.

Puerta Tierra vuelve a dar los datos más alto de envejecimiento si hablamos de la población mayor de 65 años: entre el 26,4% y el 29%. Diez puntos menos tienen, por lo tanto con menos mayores, El Pópulo, San Juan de Dios y San Juan, sin duda gracias a la rehabilitación de buena parte de su parque inmobiliario, aunque también tienen el porcentaje más alto de hogares unipersonales.

En cuanto al porcentaje de población española residiendo en los distintos distritos de la ciudad, Puerta Tierra llega al 98% mientras que en el centro se llega al 94,1%.