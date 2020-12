Multas de Trafico en la provincia de Cádiz: El uso del móvil quita más de 7.500 puntos a los conductores gaditanos en 2020

El uso del teléfono móvil mientras se conduce es ya la principal infracción de los gaditanos según el balance de las sanciones de Tráfico. En lo que llevamos año, 2.490 conductores han sido sancionados por la Guardia Civil y han perdido 7.566 puntos del permiso de conducir por ello. Ahora mismo, se retiran tres puntos por usar estos dispositivos, pero próximamente será el doble, seis, tras los cambios aprobados recientemente por la DGT.

Y eso que los puntos de lo que llevamos de año, con el estado de alarma en marzo y las restricciones de movilidad, son casi la mitad de los perdidos el año pasado. En 2019, el teléfono móvil quitó 14.079 puntos a 4.579 conductores, unas denuncias que también tienen una multa económica de 200 euros. Pero es que además las distracciones, una de las principales el uso de teléfonos móviles, son la causa más recurrente en los accidentes, según comentaba la nueva jefa provincial de Tráfico en Cádiz, Ana Cobos. “¿Cómo evitamos que un conductor utilice el móvil? Pues lo evitamos subiendo los puntos. Si quitándole 3 parece que no se conciencia, lo incrementamos, que me parece una medida bastante acertada”, comentaba en una entrevista reciente en Diario de Cádiz.

Por detrás, aunque muy de cerca, queda el exceso de velocidad, con 2238 multas en lo que va de 2020 y que fueron 3.474 el año pasado, tal y como reflejan los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico (que no incluyen los radares fijos sino los controles). Según la velocidad que se se sobrepase, se pierden 2,4 o 6 puntos. Pues bien, un centenar de conductores perdieron en 2019 los 6 puntos de una sola vez, lo que significan que iban 70 kilómetros o más por encima de la velocidad permitida, con el correspondiente peligro para él y resto de los vehículos que circulen por la misma vía. Este 2020 son 59 los conductores más temerarios 'cazados'.

Casi 2.000 sin cinturón

Respecto a las infracciones que repercuten en el carné por puntos llama además la atención el número de denuncias por no llevar el cinturón de seguridad, un elemento que se sabe que es primordial para evitar las consecuencias en los accidentes. Las multas sobrepasan hasta noviembre las 2.000 con 1.976 conductores o pasajeros sancionados y 6.093 puntos menos. En este apartado se incluye también que los menores que no lleven el dispositivo de seguridad homologado.

Entre las novedades que prepara la DGT está también que esta infracción pase a significar la pérdida de 4 puntos y no de tres cómo hasta ahora. Además, incorpora explícitamente como causa de sanción el mal uso de estos elementos (por ejemplo, llevar el casco de protección sin abrochar) porque las consecuencias negativas para la seguridad del conductor son las mismas. Sin el casco bien puesto o sin él han sido multados 401 motoristas en 2019 y 220 hasta este noviembre.

Le sigue el alcohol. Este año 1.007 conductores han sido interceptados mientras circulaban sobrepasando la tasa permitida, cuando el pasado fueron 3.441. La falta de las principales fiestas así como la reducción del ocio entre las medidas del coronavirus quizás puede tener parte de culpa de esta bajada, que aún así este año han supuesto la pérdida de 4.774.

Sin embargo, no es tanto el descenso en los que conducían bajo los efectos de otras drogas. Las consecuencias negativas más que conocidas, también a la hora de conducir, han sido obviadas por al menos 685 en lo que va de año (872 en 2019).

El resto de sanciones de este 2020 tienen que ver con no respetar las señales de tráfico: saltarse semáforos (270), stop (285) y adelantamientos no permitidos (45), no respetar la prioridad de paso (81). Por conducción temeraria fueron sancionados 216.

En total, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico ha interpuesto 20.365 denuncias en la provincia de Cádiz hasta el mes de noviembre. En todo el 2019 fueron 28.974, según los números facilitados por la Jefatura Provincial.