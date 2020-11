"Todos los cambios normativos van encaminados a reducir accidentes de tráfico"

Ana Cobos Rodríguez es la nueva jefa provincial de Tráfico en Cádiz. Charlamos con ella sobre las nuevas normas del permiso por puntos, circulación o patinetes eléctricos y sobre otras cuestiones centradas en la provincia gaditana.

–Llegó a la Jefatura este verano, en medio de una pandemia, ¿ha bajado mucho el tráfico en la provincia? Casi pudimos ver los mismos atascos para las playas.

–Sí, sí que ha bajado mucho. El ministro dio datos de que hubo 8,4 millones menos que el verano pasado en general y eso se eleva a todas las provincias. Es un porcentaje bastante elevado con respecto al año anterior. Por eso insistimos mucho que los datos del 2020 no van a poder ser comparados con ningún otro dato. Es un año totalmente atípico. Durante los meses de marzo, abril y mayo prácticamente no han existido, ni en Semana Santa, y al final redunda en menos accidentes.

–¿Cuánto ha descendido la siniestralidad aquí?

–Lo que estamos viviendo con la pandemia no se puede describir pero si tiene algún lado positivo es la bajada en la siniestralidad. Aún así 14 personas han fallecido en accidente, 11 en carreteras y 3 en vías urbanas, con datos a 10 de noviembre, aunque no son consolidados. El año pasado fallecieron 36 personas, casualmente el mismo dato de 2018. Ya le digo que el tema de las víctimas va a ser muy complicado hacer una comparación.

–Por usar el móvil conduciendo quitarán seis puntos del carné en vez de tres. ¿Le gana ya el uso de estos dispositivos a la velocidad y al alcohol como principal infracción?

–El teléfono móvil es una de las causas concurrentes más presentes en los accidentes como parte de las distracciones, que es lo que más hay. Que si me pongo hablar con el de atrás, que si voy a coger algo o voy comiendo o voy dándole el biberón al niño, que lo hemos visto también en vídeo. Entonces parece que el sistema de puntos funciona, que ha dado resultados positivos y por lo tanto: ¿cómo evitamos que un conductor utilice el móvil? Pues lo evitamos subiendo los puntos. Si quitándole 3 parece que no se conciencia, lo incrementamos, que me parece una medida bastante acertada. Todos nos encontramos delante a gente haciendo cosas extrañísimas y cuanto lo rebasas resulta que lleva un teléfono en la mano, es una barbaridad. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando nos encontramos accidentes que parece que no tienen explicación casi seguro que hay una distracción detrás.

-¿Pierden muchos conductores todos los puntos del carné?

–Sí, lo pierden muchos.

-¿Y que siguen conduciendo?

–Sí, también los hay. No quiere decir que cuando te quedes sin puntos no puedas conducir, sino que luego la Jefatura tiene que iniciar un procedimiento y cuando es firme se pierde la vigencia. Conducir habiendo perdido la vigencia es un delito, que viene tipificado el artículo 384 del código penal. Los juzgados están llenos de 384, hay muchos atestados por parte de la Guardia Civil.

-¿Funciona más la sanción que la concienciación?

–Bueno, nosotros podemos educar desde pequeñito, luego educar al adulto siempre se ha dicho que es muy complicado. Pero sí creo que hay una concienciación en general, me gusta verlo. Antes era impensable ver que los padres se preocuparan porque los niños tuvieran su silla, se pusieran los cinturones de seguridad, y ahora hay una responsabilidad por parte de todos que va incrementándose. Aunque siempre habrá conductores que no cambiarán su modo de ver las cosas, yo he visto salir muy impactados a infractores de cursos de concienciación, tienen su eficacia.

–La DGT acaba de presentar un nuevo paquete normativos con más cambios sustantivos, ¿qué destacaría?

–Así es, y todas las modificaciones normativas va encaminadas a reducir los accidentes, nos tiene que quedar claro. No se va a poder rebasar la velocidad de 20 kilómetros para adelantar como hasta ahora, se pone el foco en las distracciones, que están en el el 28% de los accidentes, y hay que hacer hincapié en las zonas urbanas, porque es donde se han incrementado considerablemente.

–¿Tiene algo que ver los patinetes eléctricos con el aumento de siniestros en ciudades?

–Los accidentes en ciudades son el 80% de personas vulnerables, que en tráfico quiere decir peatones, ciclistas, motoristas y vehículos de movilidad personal. Estos irrumpieron en nuestras vida y nos encontramos con todo tipo de artefactos y su regulación era una reclamación por parte de las policías locales, que no sabían que hacer, con los ayuntamientos desbordados. Hicimos un grupo de trabajo en 2018, en el que participé, e intentamos poner un poco de orden. Ahora con la modificación del reglamento tenemos su definición, lo han sacado de las autovías, autopistas y vías interurbanas y le han prohibido regular por acera y vías peatonales. Además se va a exigir un certificado que lo emitirá el fabricante, y un manual de características, que lo elaborará la dirección de Tráfico. Para esto tendrá que pasar un plazo de 24 meses pero al menos el día 2 de enero las normas de circulación ya entran en vigor.

–Los controles que ahora estará realizando la Guardia Civil por las restricciones de movilidad, ¿le resta efectivos para Tráfico?

–No creo que resten, entre otras cosas porque un control para la movilidad te puede facilitar otro tipo de control, que además es lo que se suele hacer. Al pedir la documentación puedes observar si existen otras infracciones. Y siempre se ha dicho que cuando la Guardia Civil está presente en las carreteras, el conductor se vuelve más prudente y ellos siguen trabajando como siempre. Las campañas se han mantenido. La DGT no va a bajar la guardia en ningún momento.

–Radares, furgonetas, drones, ¿son sólo para multar como muchos piensan?

–Los radares se ubican en zonas donde se necesita que se rebaje la velocidad, bien por el tipo de vía , bien porque haya una curva peligrosa, densidad de circulación,... Repito que el objetivo primero y último es reducir los accidentes y los radar deducen accidentes, de verdad que sí.

–¿Habrá algún radar de tramo más?

–Aquí funcionan dos y creo que estamos bastante bien. Desconozco si hay en los planes algunos más de este tipo.

–Uno de los ellos está una zona conflictiva, por Tres Caminos ¿Echa en falta alguna mejora en las infraestructuras de las carreteras de la provincia?

–Somos conscientes de que hay puntos críticos y sobre todo en horas puntas. Me imagino que los proyectos que tenga Carreteras, Fomento, irán encaminados a esos punos pero no te puedo decir más. En la zona de la carretera de San Fernando hemos reducido la velocidad a 80 pero tiene muchos accesos y genera complicación.

–La autoescuelas de la provincia protestaron este verano por la falta de examinadores, entre otras cuestiones, ¿se ha podido solucionar algo?

–Lo ideal sería contar con más plantilla de examinadores. Estamos esperando que vengan dos más que nos han adjudicado en un concurso reciente, que esperemos que se incorporen en este mes. Con todo lo que se acumuló con la no celebración de exámenes durante los meses que hemos estado confinados, la DGT nos ha facilitado horas extras que han hecho los examinadores y no se ha paralizado en ningún momento las pruebas de aptitud. Ponemos todo lo que está de nuestra parte y las asociaciones de autoescuela, con las que me he reunido recientemente, lo saben.

–Y el retraso en las ITV, ¿son un problema para Tráfico?

–Nos preguntan mucho, pero las ITV dependen de Industria, de la Consejería lo que lo lleva, y es verdad que al igual que en muchos sectores se ha montado una pelotera bastante importante con el covid. Aquí también hemos tenido que reducir la atención al público. Se ampliaron los plazos para paliar esta situación y que no se produjeran infracciones con las consiguientes multas y poco a poco iremos saliendo.