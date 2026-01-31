Una mujer muere en Algeciras tras una agresión con arma blanca y su marido resulta herido de gravedad
La Policía Nacional apunta al hijo como presunto autor de los dos ataques
La Policía Nacional investiga un homicidio ocurrido en Algeciras y en el que una mujer ha fallecido como consecuencia de una agresión con arma blanca, presuntamente cometida por el hijo de la víctima.
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 23:00 horas del viernes 30 de enero en un domicilio familiar de dicha localidad. Como resultado de la agresión, además de la mujer fallecida, el marido de la víctima y padre del presunto autor resultó herido de gravedad, siendo trasladado de urgencia a un centro sanitario, donde permanece ingresado y está siendo asistido por heridas de carácter grave.
Desde el primer momento, agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de la intervención, activándose de inmediato el correspondiente dispositivo policial y judicial.
Se están practicando las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos, de las cuales se desprende como presunto autor el hijo, mayor de edad, del matrimonio. Asimismo, se mantienen activas las investigaciones policiales para su localización y detención.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas