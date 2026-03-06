¿Hay movimientos en la Base de Rota tras la guerra de Irán? El uso por los EEUU y lo que dice el convenio con España

El Gobierno insiste. No se autorizará ninguna actuación en las bases de Rota y Morón por la guerra de Irán. La ministra de Defensa, Margarita Robles, incidió este jueves, en declaraciónes en RTVE, que "no se autorizará ninguna actuación de ataque -especificó- en este contexto determinado, sin resolución internacional", al ser una acción "unilateral" de los Estados Unidos. España partipará con sus socios -en el marco de la Unión Europea y la OTAN- en lo que son "labores de disuación y defensa", donde se enmarca el envío de una fragata a Chipre.

Robles recordaba aún así que, mientras, "dentro de las bases hay muchas actuaciones". Y es que los movimientos de aeronaves se siguen sucendiendo en la base gaditana. Según comentaba el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, hay movimientos, "siempre hay, y estos días se ha visto un incremento pero nada extraordinario". "Nosotros seguimos viendo movimiento de aviones y barcos diariamente, pero nunca preguntamos dónde van ni de dónde vienen, ni nos informan", agregaba este jueves. Desde el comité de empresa de empleados locales de la Base, que trabajan para el gobierno americano en distintas tareas, transmitían también "normalidad " diaria.

En estas jornadas, con la atención puesta en el gigante militar gaditano, los distintos portales de seguimiento de radares siguen detectando llegadas y salidas de aeronaves de la USAF y la US Navy que vienen o se dirigen a otras bases en Europa, especialmente a Singonella (Italia) y Ramsteim (Alemania), también desde EEUU. Son aviones de transporte logístico como Galaxy, que normalmente operan en la base, o los grandes C-17 Globemaster, también para todo tipo de transporte militar, y los Hércules, de transporte táctico. Los KC-135, que son los utilizados para el repostaje en vuelo de los cazas, parece que fueron saliendo de esta base y de la de Morón hace unas jornadas tras el posicionamiento del Gobierno, que sigue siendo el mismo al respecto.

En sus muelles, los destructores que aquí están siguen su mantenimiento y preparación para futuras misiones. En una imagen de esta semana, se puede ver desde la playa del Chorrillo roteña a dos de estos buques AEGIS atracados, uno de ellos con distintas lonas blancas alrededor. Al lado hay otro buque de la marina norteamericana llegado estos días. Al menos otros dos destructores, el Uss Roosevelt y USS Bulkeley, están en la zona de conflicto. Estos barcos cuentan también con helicópteros MH-60 R del Escuadrón de Ataque Marítimo de Helicópteros (HSM) 79, los Griffins, que tienen base en Rota. Si el conflicto se alarga tendrán que ir relevándose como lo hacen con las patrullas que realizan habitualmente por el Mediterráneo oriental.

Como insisten de forma constante desde la armada nortemericana, "la Base naval de Rota brinda un excelente apoyo logístico operativo". Lo son para "las Fuerzas de Mando de Transporte de EEUU, el Mando de Europa (EUCOM), de África (AFRICOM), el comandante de las Fuerzas Navales de Europa-África y el comandante de la Sexta Flota de EEUU". Alberga 45 comandancias y aproximadamente 7.000 nortemaricanos entre militares, familiares y personal civil y contratistas, incluyendo al personal laboral local.

Un buque de la USAF llegando a Rota en una imagen de archivo. / Julio González

Datos de años anteriores indican que en el muelle de la Base hay unos mil movimientos de buque al año, mas de 23.000 en su aeropuerto, de los EEUU y de las unidades españolas, teniendo en cuenta que es el recinto más importante de la Armada. Hay que tener en cuenta, según números aportados por la marina española este pasado 2025, unas 9.500 personas: 5.200 españoles, 4.300 norteamericanos, al margen de los trabajadores de las empresas locales, que se estima en otras 2.700 personas, entran a trabajar cada día. El personal laboral local lleva en la última década oscilando alrededor de 1.000 personas, entre los 950 de 2016 y los actuales 1.048. La estadística de vehículos que acceden a la Base cada día supera los 10.000 los días laborables, con picos de 15.000, y los 5.000 los festivos.

Más allá de los desencuentros entre Gobiernos, sostienen desde el municipio y los distintos roces recientes en las relaciones bilaterales -como el anterior por el bloqueo del paso de armas hacia Israel-, las relaciones a nivel local son buenas como los son entre ambas armadas, que siguen compartiendo adiestramientos y encuentros. EEUU está realizando y tiene prevista realizar inversiones millonarias en el recinto, al igual que el Ministerio de Defensa y la Armada.

Lo que dice el convenio sobre el uso de EEUU de la Base

Lo cierto es que la decisión del Gobierno de no permitir el uso a EEUU para atacar a Irán, y pese a las palabras de Trump de que podría utilizar las bases si quisieran; está amparada por el convenio de cooperación para la Defensa firmado por Felipe González y Ronald Reagan en 1988 y que se ha ido prorrogando y añadiendo adendas, como la de la autorización de la llegada de los destructores del escudo antimisiles. Su artículo 2 dice: "España concede a los Estados Unidos de América el uso de instalaciones de apoyo y otorga autorizaciones de uso en el territorio, mar territorial y espacio aéreo españoles para objetivos dentro del ámbito bilateral o multilateral de este convenio". Las palabras "bilateral o mutilateral" serían entonces claves. Más allá de eso, explica el mismo artículo, "cualquier uso que vaya más allá de estos objetivos exigirá la autorización previa del Gobierno español".

Y es que el acuerdo entre ambos países reconoce, en su artículo 24 sobre el uso de los recintos, "la plena soberanía y control de España sobre su territorio y espacio aéreo". Por eso, indica que "en consecuencia, las autorizaciones establecidas en este capítulo se aplicarán de conformidad con estos principios de soberanía y control" y que las autorizaciones generales serán solo para lo indicado anteriormente. Así aunque las aeronaves de las fuerzas de EEUU desplegadas en España de forma permanente o rotativa pueden utilizar las bases cumpliendo las normas de circulación aérea, "para la realización de vueltos cuyos objetivos vayan más allá de los mencionados en el artículo 2 (es decir, más allá de acciones biltaerales o multilaterales) podrán "disfrutar de estos privilegios mediante autorización previa del Gobierno español"

Miles de aeronaves en la primera Guerra del Golfo y en la de Irak

Llegada de refugiados de Afganistán a Rota en 2022. / Lourdes de Vicente

La Base de Rota ha sido de un apoyo logístico clave para los EEUU en otras guerras y conflictos. Los números que han facilitado en ocasiones anteriores por la US Navy -con motivo, por ejemplo, del cambio de mando en la Base en junio 2025- dan un acercamiento a esto. En la primera Guerra del Golfo, en 1991, con la Operación Tormenta del Desierto se dió apoyo a 3.600 aeronaves con 186 visias al puerto. Tras ella, la población y unidades de la Base bajó considerablemente pasando a reactivarse tras los ataques terroristas del 11-S, en 2001. "Rota vio llegar una oleada de aviones y barcos en apoyo a la Operación Libertad Duradera y Libertad para Irak con 8.700 operaciones de aeronaves y 206 visitas de barcos, en una actuación que tuvo el apoyo claro del Gobierno de España con la foto de las Azores.

Más recientemente, en 2022, fue punto estatégico de la operación 'Allies Refuge', emprendida por Estados Unidos para el traslado de refugiados de Afganistán ante la llegada de los talibanes y la retirada de sus tropas. Por la Base pasaron miles de personas.

En la actualidad tiene el número más alto de unidades y militares de sus 70 años de historia, menos en los 70, donde se llegó a 12.000 nortemericanos. "En el hospital de la Base nacía una media de 40 bebés al mes", recordaba la US Navy en esos apuntes.