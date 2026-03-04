Javir Ruiz Arana, alcalde de Rota: "El traslado de la Base no tiene ninguna lógica, es un escenario que ni se me pasa por la cabeza"

"Yo es lo digo siempre a los medios. Cualquiera que conozca un poco la importancia de la Base de Rota y lo que supone y sobre todo lo que se está haciendo aquí, lo que se está invirtiendo... pues que mañana cojan y cierren y se vayan para otro país no tiene ningún tipo de lógica, más allá que haya presiones, tensiones en las relaciones bilaterales, pero aquí la normalidad es total". Así se expresaba el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana (PSOE) este miércoles. Acostumbrado a que los periodistas le preguntemos cada vez que las miradas se vuelven al gigante militar que acoge el suelo de su municipio -como pasó recientemente con la guerra de Rusia-Ucrania; como pasó con la posible marcha a Marruecos de la que ya se hablaba antes de estas tensiones- ; el regidor roteño no cambia su discurso respecto a anteriores conflictos internacionales, respecto a otros desencuentros entre los gobiernos de ambos países.

"Es lo que yo percibo. El día a día aquí es la normalidad y no creo que vaya a afectar al futuro, es mi opinión, aunque me puedo equivocar", incidía en declaraciones a Diario de Cádiz. Que EEUU y su armada se puedan mover a otro país lo ve complicado. "Es un escenario que ni se me pasa por la cabeza. Mover una base no es una decisión de un año. Esto son cosas que se deciden con vistas a 10 o 15 años y sobre todo que si el planteamiento de los americanos fuera irse de aquí, no estarían ahora mismo ampliando aeropuertos, hangares, tanques de combustible, muelles. Eso no tiene sentido".

De hecho, en el mensaje lanzado por Donald Trump al gobierno Español no habló en ningún momento de represalias militares, sino comerciales en toco caso, con la preocupación puesta en los posibles aranceles. En la Base, pese a la no autorización del uso para la guerra de Irán, hay movimientos, "siempre hay, y estos días se ha visto un incremento pero nada extraordinario". Por eso cree que, por ejemplo, "montar una base en Marruecos, en un país que estratégicamente no te va a ofrecer nada mejor que lo que te está ofreciendo España, y gastarte miles de millones por una cuestión de que tú te has enfadado con el presidente cuando mañana puede haber otro presidente. Se escapa de sentido común". "La intención hasta ahora y por lo que me llega es que sigue siendo de interés general para ambas marinas que se amplíe las instalaciones y que siga siendo un lugar estratégico".

Ruiz Arana recuerda que son 70 años de convivencia con una instalación militar, con muchas situaciones vividas y la decisión del Gobierno a impedir el uso a EEUU para esta guerra, "no va a afectar al futuro". "Entiendo que el futuro de la base no tiene que verse afectado por esa cuestión", apunta convencido, "los acuerdos están para cumplirlos". "Creo que se magnifica un poco todo también por cuestión de política interna, que lo entiendo, pero a veces hay que abstraerse de esas circunstancias y analizas las cosas con más perspectiva y a grandes rasgos aquí hay tranquilidad", insistió.

También la hay, asegura, respecto a la seguridad y las amenazas de posibles ataques al recinto."Yo creo que la gente tiene la sensación de que pilla lejos". En Rota, añade, "siempre se ha tenido la percepcion de estar protegido y en un sitio que está controlado" pese al riesgo que puede haber por tener una base militar en su término municipal. Este domingo, su paseo marítimo se llenaba de gente disfrutando del sol y de paseos por su playa y por el centro. "Estamos acostumbrados a esto desde hace muchos años", apuntaba un vecino.

Unos 7.000 nortamericanos viven en Rota, entre militares y sus familias y la US NAvy cuenta con hasta 45 comandancias estacionadas en su base naval y que se suman a los miles de militares españoles e importantes unidades de la Armada española. Las unidades norteamericanas han subido en los últimos años, no sólo con los destructores sino con otras como Los seabes, contraminas, este mismo año pasado, ya con Trump en el Gobierno. Aún no hay fecha concreta para la llegada del sexto destructor del escudo antimisiles, cuya autorización firmaron en el aterior presidente de EEUU, Joe Biden, y Pedro Sánchez.