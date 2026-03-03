Nueva inversión de EEUU en la Base de Rota: 13 millones de dólares para mejorar los alojamientos de sus militares

Pese a las tensiones entre los gobiernos de Donald Trump y Pedro Sánchez, las inversiones en la Base de Rota por ambos países continúan adelante y de manera importante. A las inyecciones previstas por el Ministerio de Defensa, se suman las que tiene prevista por su lado los Estados Unidos y que ya están acometiendo.

Así, y según ha anunciado la propia Us Navy, está en marcha la renovación y modernización de sus viviendas para marineros y tropa por un valor superior a los 13 millones de dólares. Esta obra formaría parte de una inversión más amplia "para mejorar la calidad de vida del personal no acompañado de la Armada de los EEUU, apoyar el crecimiento operativo y la preparación continua a medida que la Armada aumenta su presencia en Europa".

Los trabajos se están realizando en varios edificios de viviendas para marineros no acompañados dentro de la instalación y se prevé que se completen por fases a lo largo de 2026. Según explican en la web de la Us Navy, los cuarteles sin personal asignado albergan a aproximadamente 1.200 militares en 19 edificios, incluido el Campamento Mitchell.

La mejora de la calidad de vida de los marineros incluye también la construcción de micromercados, tiendas de conveniencia sin personal, dentro del edificio 29 y en el Campamento Mitchell, para proporcionar a los marineros alimentos y bebidas de fácil acceso a cualquier hora del día y de la noche. Además de modernizar los cuarteles, están instalando ventanas a prueba de explosiones para mayor seguridad, explican. La dotación de personal está compuesta por 22 personas, incluyendo civiles y ciudadanos locales.

"Nos enorgullece ser la principal instalación de avanzada de la Armada, que sirve a nuestra flota, combatientes y familias todos los días", afirmó el capitán Charles Chmielak, comandante de la Estación Naval de Rota desde junio de 2025. "Mantenemos ese alto nivel de preparación mediante este tipo de mejoras en la calidad de vida, lo que demuestra nuestro compromiso con nuestra gente y su bienestar". "El objetivo principal de las viviendas para personas no acompañadas en Rota es ofrecer un segundo hogar a los marineros e infantes de marina que, debido a la naturaleza de su servicio, se encuentran separados de sus familias”, según explica Marwin Aquino, director de Vivienda en la base en una publicación en la web de la Us Navy.

En la Base viven alrededor de 7.000 norteamericanos, entre militares, familiares y personal civil. La presencia de hasta cinco destrcutores de la Us Navy, con alrededor de 300 miembros de la tripulación cada uno y que conlleva la llegada de muchos marineros jóvenes que llegan solos apoya la necesidad de estas mejoras. Además está previsto la llegada de un sexto a lo largo de este año.

Más inversiones de los EEUU

No es la única obra de los Estados Unidos en la base gaditana. El pasado septiembre se conoció la inversión de entre 25 y 100 millones para construir dos tanques a granel con capacidad para 50.000 barriles de combustible, clave para las operaciones de EEUU y la OTAN. La capacidad total de estos tanques será de cerca de 8 millones de litros. El proyecto Bulk Tank Farm Improvements busca modernizar unas instalaciones esenciales para los frentes que EEUU tiene en el Mediterráneo. Además de la construcción de los gigantescos combustibles, se moderniza la distribución del combustible en la base gaditana. El conducto conectará el muelle 3 con los tanques de combustible a través del puente de servicios que cruza el Río Salado. Dentro de las intervenciones, se prevé una perforación para modificar el conducto que pasa bajo el Arroyo del Salado.Al mismo tiempo, se mejorará el sistema eléctrico y las comunicaciones, entre otras actuaciones, en los tanques y conductos.

Además, en la programación de obras de la marina de los EEUU están construyendo nuevas naves para almacenamiento de embarcaciones, y una serie de edificios de apoyo portuario, entre los que destaca uno destinado a capitanía de puerto, que será de uso compartido, y se están realizando obras en uno de los muelles, de uso también compartido.

Una base que ampliará sus muelles en los próximos años

El Gobierno sigue inyectando millones en la Base naval de Rota, que tiene previsto en los próximos años importantes obras, proyectos para que los que se siguen dando pasos importantes. Adecuación de muelles, nuevo edificio de capitanía, nuevos hangares, talleres, instalaciones para el adiestramiento o alojamientos logísticos son algunas de las más destacadas y que se unen a otras para una mejor eficiencia energética, movilidad o cumplir las normativas medioambientales.

En diciembre el Consejo de Ministros aprobó dos acuerdos por los que se autorizaba la celebración del contrato para la construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en las instalaciones gaditanas por 32 millones de euros y otros 14 millones para la construcción de una residencia logística.