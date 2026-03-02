La Base de Rota, de nuevo en el foco por la guerra de Irán y la escalada en Oriente Próximo

La Base naval de Rota vuelve de nuevo al foco tras el ataque de EEUU e Israel a Irán este pasado fin de semana y la escalada del conflicto en Oriente Próximo. En sus más de 70 años de vida, la base gaditana ha sido apoyo clave las operaciones de los Estados Unidos, desde la primera Guerra del Golfo, y parece que en esta ocasión tampoco se ha quedado al margen para una US Navy, que la considera en la actualidad "un excelente apoyo logísitico operativo".

Al menos, desde el Comando Central Operativo de los EEUU confirman que entre los participantes de la operación Furia Epica hay destructores de misiles guiados en sus primeras 24 horas, y entre ellos estarían dos de los cinco que tienen su base en Rota como parte del llamado escudo antimisiles: Uss Bulkeley y Uss Roosevelt.

No es es extrañar esta participación, ya que estos buques realizan patrullas habituales por la zona en conflcto, en rotación -de hecho, el Roosevelt ya se encontraba en el Mediterráneo a final de enero- y ya tuvieron papeles en en los ataques a Siria y en otros momentos del conflicto con Irán. En junio de 2025, las bases andaluzas fueron escala del refuerzo militar de EEUU en la zona con la llegada de bombarderos y aviones cisterna. En 2024, los destructores del escudo antimisiles apoyaron a Israel en el ataque de Irán para derribar misiles balísticos.

El Gobierno niega la participación de Rota

Pero pese a esos movimientos, España ha negado rotundamente que las bases estén siendo utiilzadas en el ataque, algo que no es incompatible con la participación de los destructores que forman parte del escudo antimisiles, dedicados habitualmente a realizar operaciones en la zona ahora en conflicto.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha incidido este lunes que no han prestado "ningún tipo de asistencia" a Washington en el marco del ataque, explicando que en las bases rige un convenio con Estados Unidos, pero ese tipo de "actuaciones" requieren "amparo internacional" en la forma de una resolución. El ataque contra Irán, ha proseguido, carece de "ese marco de legalidad internacional". "Estados Unidos e Israel están actuando unilateralmente, sin apoyo de una resolución internacional y no están usando esas bases", ha insistido la ministra.

Es más- Robles incluso ha hablado sobre la posibilidad de que aviones cisterna estadounidenses desplegados en Morón y Rota se estén trasladando a otras bases europeas al no obtener autorización de España. "El Ejército de Estados Unidos decide lo que hace con los aviones cisterna, que ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o apoyo, y probablemente por eso hayan tomado la decisión de irse a otras bases", ha explicado ante los movimientos observados por distintos portales de seguimiento de salida de aeronaves hacia otras bases europeas que sí han mostrado su apoyo a la operación como la de Ramstein, en Alemania. Se trata de los cisterna KC-135, que se utilizan para el repostaje de los cazas.

La posición de la base gaditana es ideal en el paso hacia el Mediterráneo y ante el cruce del Estrecho de Gibraltar, por donde en las últimas semanas se ha visto por ejemplo al portaviones Gerald Ford, desplegado también allí. Hoy hace escala en la base gaditana el submarino Uss Georgia, que también ha estado en la zona de conflicto en otras ocasiones.

Aviones de EEUU saliendo de la Base de Rota. / Julio González

Normalidad en Rota, con 7.000 norteamericanos en su base

De momento, el clima en Rota es de normalidad. Este pasado domingo el paseo marítimo de la ciudad se llenaba de gente disfrutando del sol y sus bares, acostumbrados ya a vivir con estas situaciones. "La gente está trabajando aquí dentro con total normalidad", apuntaban desde dentro.

El gigante militar gaditano acoge a 7.000 estadounidenses entre militares, sus familias, empleados civiles de Defensa, contratistas y trabajadores locales para la marina americana y se encuentra a pleno rendimiento pese a las tensiones entre los gobiernos de Donald Trump y Pedro Sánchez -que ahora lidera la posición internacional en contra de esta operación-, con inversiones millonarias tanto de España como de EEUU para su ampliación en un futuro próximo.

En estos últimos meses, ya se ha acordado una inversión de la armada de EEUU de más de 25 millones de euros en dos nuevos tanques de combustible para mejorar el abastecimiento en sus operaciones en Europa y África; tienen en marcha la mejora de sus alojamientos para marineros por 13 millones y están construyendo nuevas naves para embarcaciones y edificios de apoyo portuario, entre otras. Hasta 45 comandancias de la US Navy están en Rota, con la última incorporación este pasado 2025 del Grupo de Medidas contra Minas 6, los Seabees. Eso sí, tiene pendiente la llegada del sexto destructor autorizado ya por España tras el acuerdo alcanzado con la anterior administración americana y que se ha ido retrasando, aún sin fecha concreta pero prevista a lo largo de este año.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido lanzar este lunes "un mensaje de tranquilidad" respecto a la "presunta utilización de las bases" porque "en ningún momento se ha activado" su uso para participar en los ataques aéreos que el país norteamericano ha iniciado conjuntamente con Israel este pasado fin de semana contra Irán. A la pregunta de si se van a "incrementar los niveles de seguridad de las bases militares en España", María Jesús Montero, ha respondido que "no tenemos comunicación ninguna por parte de la embajada norteamericana ni ningún movimiento en relación con las bases", y ha apuntado que ella cree que "en este momento las bases norteamericanas que puedan tener un mayor refuerzo de la seguridad por Estados Unidos son las próximas a la zona".