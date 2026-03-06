Ruiz Arana, alcalde de Rota: "Hay movimiento diario de aviones y barcos en la base pero no sabemos a dónde, nunca nos informan"

El alcalde de Rota, Jvier Ruiz Arana, ha asegurado este viernes que la base militar de utilización conjunta ubicada en la localidad registra "movimiento de aviones y barcos diariamente", pero desconoce si lo hace con destino a la operación militar desplegada por Estados Unidos contra Irán porque "nunca nos informan, y a los ayuntamientos menos".

Arana se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al ser preguntado por una información que publica este viernes 'El Español' que asegura que al menos dos buques y una decena de aviones han salido de la base de Rota rumbo a Irán desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vetó el uso de las bases.

"Nosotros seguimos viendo movimiento de aviones y barcos diariamente, pero nunca preguntamos dónde van ni de dónde vienen. Salen y entran y nunca nos informan, a los ayuntamientos menos, pero sigue habiendo movimientoen Rota", ha explicado el alcalde.

Arana ha defendido el "enorme impacto" de la base de Rota para la "economía local", que ha cifrado en torno a 3.000 trabajadores del municipio y su entorno y del resto de la Bahía de Cádiz, gracias a los contratos de Navantia para "mantenimiento de buques y obra que se están haciendo dentro del recinto militar".

"Cualquier tipo de cambio sustancial con respecto al tema de las bases para nosotros es muy importante, no solamente para Rota, sino para toda la Bahía", ha añadido el alcalde de Rota, que ha defendido que "por encima de todo tiene que priorizarse la seguridad absoluta de los pueblos que albergamos las bases y su entorno sería un error ponernos en la diana o en el foco".

En este sentido, Arana ha asegurado que la operación promovida por Estados Unidos e Israel en Irán es "un ataque unilateral que no está amparado por ningún tipo de resolución internacional", pero ha querido dejar claro que "ahora mismo en Rota se vivie con normalidad y tranquilidad porque ahora mismo no estamos en el foco y pilla bastante lejos".