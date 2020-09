Las matriculaciones en colegios privados crecen de manera clara

Durante estos últimos meses han sido muchos los madrileños que se han empadronado en la provincia. Algunas cifras extraoficiales hablan de miles en localidades como Chiclana o El Puerto, aunque estos datos no han podido ser contrastados por este medio. Sí que han confirmado algunas fuentes el incremento en la matriculación de nuevos alumnos de algunos centros escolares privados de la provincia.

Un padre de familia, hijo de gaditanos pero también emigrado a Madrid hace décadas, reconocía que han decidido matricular este curso a sus hijas en un colegio de El Puerto. “Mi mujer no trabaja y yo puedo teletrabajar. Mientras que podamos estar así lo haremos. Y si fuera necesario volver lo haría yo solo para trabajar, pero desde luego mientras que la situación no mejore allí mis hijas no pisan Madrid”.

En Madrid temen que las restricciones que la comunidad ya está aplicando en algunas zonas se extiendan cada vez más o, incluso, que el Gobierno intervenga y declare el estado de alarma. Por eso muchos han decidido empadronarse en Cádiz antes de que llegue ese momento.