Más de 2.000 pacientes dejan plantado en Cádiz cada día a su médico de cabecera

Si el sistema de salud tuviera un cáncer, ese sería el tiempo de espera: llaman la atención los plazos cada vez más largos en las listas quirúrgicas, con una media de intervención en la provincia de 193 días. Pero también se hacen esperar las consultas que no requieren quirófano y que pueden arrojar diferencias sustanciales entre centros, con ambulatorios que atienden en unos cuatro días; y otros que suben de las dos semanas para una consulta.

Respecto a esta última casuística, sin embargo, sorprende el porcentaje de citas no resueltas. Así, la red de Atención Primaria en la provincia, según datos provenientes de la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz, recibió durante los cuatro primeros de meses de este año un total de 2.363.188 peticiones de cita; de las que 2.186.403 llegaron a consulta. Así, en porcentaje, el nivel de “absentismo” con médicos de familia, enfermeros, matronas y demás personal de los centros gaditanos se situó en un 7,48%.

El diferencial supone una pérdida de 176.785 citas durante el primer cuatrimestre de 2025, es decir, un cálculo de 2.155 consultas que quedan en el limbo cada día –quitando los fines de semana y festivos en la comunidad autónoma–.

Dados los plazos de espera según época y centro, en muchos casos, la causa de la consulta se habrá resuelto por sí sola, o se habrá gestionado de otra forma (a través de Urgencias, conciertos o seguros privados). En otros, sin embargo, se trata de puro despiste o desidia por parte de los pacientes. Conscientes del señalamiento con el que cuentan los plazos de espera, desde la Consejería de Salud ya se desarrolló en 2022 una campaña para concienciar a la población a la hora de acudir a la cita concertada, o anularla para que pueda ser aprovechada por otro usuario –según los datos que maneja la administración, a nivel autonómico, se pierden una de cada diez citas solicitadas–.

Así, desde el año pasado, el SAS puso el marcha AviSAS: un sistema de notificaciones por SMS que recuerda al usuario sus citas en Atención Primaria, tanto para medicina de familia como para enfermería, así como la posibilidad y conveniencia de modificar la fecha o cancelar su cita en caso de no poder acudir. Además, el sistema también ofrece comunicaciones e informaciones de interés sanitario, omo campañas de vacunaciones, programas de detección precoz o citas hospitalarias.

Cómo pedir cita en el sistema AviSAS

Existen varias opciones para darse de alta en AviSAS. En primer lugar, el servicio puede solicitarse presencialmente en centros de salud y hospitales: aconsejable, sobre todo, si el usuario no está familiarizado con las nuevas tecnologías. El sistema también puede activarse pinchando en el enlace del SMS que puede mandar el propio Sistema Andaluz de Salud, aunque esta opción siempre tiene el nivel de suscripción básico: es decir, sólo informa de la cita y la hora. La opción de activación más común es a través de la aplicación Salud Andalucía, disponible y gratuita para todos los sistemas operativos (IOS, Android, Huawei). Tanto la app como la puesta en marcha presencial permiten optar al nivel alto, que requiere de un medio seguro de identificación (certificado digital, QR móvil o Cl@ve). Los mensajes que se reciben tras esta suscripción contienen información detallada de las citas.