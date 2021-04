Dos manifestaciones por el 1 de mayo confluirán este sábado en Cádiz

Tras el paréntesis de 2020 por la pandemia de coronavirus, dos movilizaciones por el 1 de mayo recorrerán este sábado las calles de Cádiz en una jornada en la que será muy complicado circular por la capital. Por un lado, estará la manifestación convocada por CCOO y UGT, que trasladarán a Cádiz su acto principal en Andalucía. Y por el otro, la marcha auspiciada por CGT, que ha recibido el permiso del TSJA para pasar por el puente de la Constitución de 1812, revocando la negativa inicial de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. Comenzará a las 10:30 horas el próximo 1 de mayo en las puertas de la factoría de Airbus en Puerto Real pasará por Alestis, Dragados y los Astilleros de Cádiz para finalizar ante la Subdelegación, frente a las Puertas de Tierra.

"Será encabezada por la asamblea de trabajadores/as de Airbus y empresas auxiliares contra el cierre de la mencionada planta que están realizando una acampada indefinida en las puertas de la factoría y que ya va por su octavo día y también por el resto de trabajadores/as del metal y del resto de sectores, sobre todo los más precarios". ha indicado la CGT. "El poder realizar la marcha por el puente nuevo es una pequeña victoria frente a la estrategia criminalizadora de la Subdelegación del Gobierno hacia las movilizaciones contra el cierre de Airbus", ha señalado el sindicato.

Será la primera vez que una manifestación recibe permiso para cruzar la Bahía por esta infraestructura, inaugurada en 2015. Tanto la Policía Nacional como la Jefatura Provincial de Tráfico habían desaconsejado esta marcha por el puente. Los primeros aduciendo "el historial de conflictividad del sector en los últimos años en esta localidad, cabe la necesidad de establecer ciertas condiciones para garantizar el orden público".

En cuanto a Tráfico, por "el gran perjuicio que ocasionaría un corte total de esta autovía", al menos durante nueve horas, por ser un acceso principal a la ciudad de Cádiz", mencionando a la vez la saturación que el desvío de la circulación provocaría en las otras vías alternativas.

A su vez, la Unidad de Carreteras indicaba que el puente está preparado para el tráfico rodado, pero no para el peatonal, con unas barandillas sin la seguridad suficiente. A la vez, advertía ante un posible "descontrol de la manifestación, como lamentablemente ha ocurrido en otras ocasiones, y se produzca un incendio en las inmediaciones de los tirantes del puente".

En su sentencia, el TSJA considera que todas estas advertencias "no deben impedir la celebración en el itinerario propuesto. No puede perderse de vista que se trata de un día festivo, el 1 de Mayo, por lo que el impedimento para las personas que pueden acudir a sus centros de trabajo es un riesgo casi inexistente".

A la vez rechaza las advertencias de violencia recordando que "las reuniones no pacíficas ya resultan excluidas del derecho de reunión". Y junto a todo ello, no acepta que el uso del puente por la manifestación solicitada por la CGT provoque el tráfico rodado "porque se desarrollaría por una calzada separada físicamente de las del tráfico rodado".

Cabe recordar que en julio del año pasado, los trabajadores del astillero de Navantia Puerto Real no fueron autorizados por la Subdelegación del Gobierno a cruzar el segundo puente a pie, por lo que partieron de la factoría en autobús hacia Cádiz. La marcha partió finalmente de la rotonda de acceso del Puente de la Constitución de 1812, lo que provocó por su corte por primera vez con motivo de una manifestación de Navantia. El puente también fue cortado hace dos semanas con motivo de la manifestación de los trabajadores de Airbus, aunque en realidad el corte estuvo en la CA-35, en la bifurcación de la autovía que da acceso a los dos puentes que cruzan la Bahía.

Manifestación de CCOO y UGT

A la movilización de la CGT se suma la manifestación convocada por CCOO y UGT, que llevarán a Cádiz la principal marcha por el 1 de mayo en Andalucía. Esta manifestación, que llevará por lema Ahora toca cumplir, partirá a las doce de la mañana del parque del Chalet de Varela y acabará en la plaza de San Juan de Dios, según han indicado este jueves Lola Rodríguez y Antonio Pavón, los secretarios generales de CCOO-Cádiz y UGT-Cádiz, respectivamente.

Con la elección de Cádiz, CCOO y UGT pretenden visualizar la situación de la provincia más afectada por el paro, la precariedad, la siniestralidad y la desindustrialización, a propósito de la amenaza de cierre que se cierne sobre la factoría de Airbus en Puerto Real.