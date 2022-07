Madre Coraje y el Instituto EDUCA, con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID) y Diputación de Granada, acaban de concluir en Perú un programa de tres años para el derecho a la educación y a la ciudadanía intercultural de las mujeres.

Para ello, entre otras muchas acciones, han desarrollado programas de alfabetización, formaciones y seminarios dirigidos a los destinatarios de este programa: unas 2.900 personas entre estudiantes, padres y madres, docentes, mujeres adultas analfabetas, autoridades… "Por ejemplo, hace unas semanas se organizó a nivel regional un seminario para tratar la educación rural y comunitaria de adultos que tuvo un alcance de 1.000 personas al retransmitirse de forma online", explica Rocío Monje, técnica del Área de Cooperación Internacional de Madre Coraje.

Este programa se ha desarrollado en 18 comunidades de la provincia de Angaraes, en Huancavelica, zona cuyo mayor problema es el analfabetismo en mujeres adultas. En Perú hay alrededor de 1.375.000 personas analfabetas. "Ser analfabeta no sólo implica no saber leer ni escribir, sino también impide que las personas accedan a las oportunidades que les ofrece la sociedad, se les hace más difícil acceder a servicios de salud, educación y otros", comenta Monje. "Más del 90% de los habitantes de la zona rural en Huancavelica no han culminado una educación básica o no han recibido ningún tipo de educación formal", añade.

Las mujeres participantes en los programas de alfabetización señalan que el aprendizaje adquirido les ha permitido desenvolverse con mayor libertad en las diferentes actividades que le conciernen como madres de familia, esposas y miembros de una comunidad.

“Vengo al círculo de alfabetización porque quiero aprender, no quiero seguir figurando como analfabeta en los registros. Cuando voy al banco me piden que busque a un testigo para que me ayude a recibir el dinero que me envían, pero ahora ya me siento capaz de ir sola. Ya sé leer y escribir”, explica Laime Choque María, una de las participantes en los procesos de alfabetización promovidos por este proyecto.

Vídeo resumen sobre el proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=GSnM_hm_c7Y