Tiene sólo 28 años. Pero si se le echara un vistazo a su currículum - con el número de la edad tapado- parecería que tiene muchos más. Comenzó a estudiar Biología y lo dejó en el último año. Prefería dedicarse más a la hostelería. Allí descubrió su pasión por los vinos y tras varios años aprendiendo por su cuenta decidió cursar el ciclo superior de Vitivinicultura en el IES Santo Domingo de El Puerto de Santa María. Entre curso y curso estuvo un verano haciendo las prácticas en el restaurante Aponiente como sumiller a la misma vez que ponía en pie la bodega 4OjosWine con Desirée Rodríguez y Olga Fuentes, sus compañeros de clase. Y por su esto no fuera suficiente, también aprovecha los lunes de descanso en los que cierra el restaurante de Ángel León para ir y venir a Madrid en el mismo día y asistir a las clases del máster que está cursando.

Ahora, por si fuera poco, un nuevo logro se suma a la lista de Lucía Fuentes, quien ha sido reconocida con el premio Radical 2020 en la VI edición del salón de Vinos Singulares. Esta cita, que se celebra todos los años, ha tenido lugar en Madrid y se organiza con el objetivo de reunir a todos los vinos singulares, con personalidad, que se alejan de lo cotidiano y de lo más conocido. Quizás esta búsqueda por lo singular y lo original es lo que han encontrado en esta roteña, quien ha sido tenida en cuenta por "ser mujer, joven, sumiller y productora de su propio vino".

"Federico Oldenburg (uno de los organizadores junto a José Peñín y Massimiliano Pollés) me llamó en enero. Y no me lo creía. Estaba en mi casa y fui corriendo a buscar a mis padres. Llorando", explica Lucía. "Mis padres me preguntaban que qué me pasaba, se asustaron, e imagínate cuando se lo expliqué. Las pulsaciones me iban a 130".

Finalmente, la recompensa a tanto esfuerzo y a tantos años de trabajo se hicieron realidad el pasado 10 de febrero en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) donde se dio cita el Sindicato del Gusto que engloba a los profesionales de la comunicación que de una manera u otra están relacionados con el mundo del vino. No obstante, aquí no queda la cosa ya que el Basque Culinary Center ha incluido a Lucía en la lista de los 100 jóvenes más influyentes en el mundo de la gastronomía, donde aparece junto al cocinero Luis Callealta, chef ejecutivo y director gastronómico de Aponiente (de 29 años) y el apicultor Francisco Romero, de Prado del Rey, que con 27 años es propietario de la empresa productora de miel El Zanganillo.

"Esto me ha servido para continuar y darme más fuerzas. Me gusta producir mi propio vino y luego transmitirlo a los demás. Me apasiona mi trabajo", asegura Lucía. ¡Enhorabuena y a por muchos logros más!