Localizan cubierto de barro, mojado y sin zapatos a un menor desaparecido en Setenil

La Guardia Civil de Cádiz ha localizado cubierto de barro, mojado y sin zapatos a un menor de 16 años de edad y de nacionalidad austriaca que este martes desapareció en la localidad de Setenil de las Bodegas.

El aviso de desaparición llegó en torno a las 14,00 horas de ayer, martes 27 de enero, en la Central Operativa Compleja de la Guardia Civil, activándose de manera inmediata un dispositivo de localización ante las incesantes precipitaciones en la zona, la inminente caída de la noche y las bajas temperaturas.

La Guardia Civil ha informado de que en el operativo participaron patrullas de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Montaña del GREIM, con sede en Ubrique.

Durante el dispositivo se recabó la colaboración ciudadana, incorporándose numerosos vecinos de la zona a la búsqueda del menor desaparecido.

Finalmente, una patrulla localizó al menor en un olivar contiguo a la carretera CA-9113. Estaba cubierto de barro, mojado y sin zapatos, además de estar desorientado aunque en buen estado de salud.